又一張「神級」照片引全網暴動！真相曝光網友失望了......

2025/08/08 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕一張日本正妹OL照片，上個月才在社群平台X上獲「演算法」寵幸，掀起風暴。近日，一張背景為日本、3名制服女學生入鏡的照片，再次引發X暴動，有超過4800萬人觀看。網友查詢後，才發現該照片為AI合成，不過仍引起網友熱議。

這張本月6日在X上傳的3名女學生照片，乍看之下極具真實感，街景、制服、人物姿態都相當自然，不少人以為是街拍捕捉的青春日常，也引發大量網友轉發。留言區不少網友詢問「Grok」AI後，才知道該照片是AI影像工具製作的合成圖，並非真實場景。

實際上，最先發出該照片的原X用戶X上帳號就是「AiGirlsPhoto」（AI女孩照片），過去該帳號發布的照片，也多是AI合成的正妹照，只是這張照片意外「燒」到網友，上傳才2日就累積了超過4800萬次觀看，雖然真相曝光讓不少網友失望，但依然有不少人稱讚生成效果逼真。

上個月，X也出現過一張「神級照片」，為日本「天使OL」荒木佐保里7月25日上傳自己一張手拿筆電、嘟嘴微笑的照片，累積超過7000萬次觀看，甚至連X執行長馬斯克都轉發相關貼文。

