昏迷女器捐摘器官「流淚求救」 醫師要求停止手術遭拒絕

2025/08/08 19:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國新墨西哥州一名女子2022年陷入昏迷，家屬同意捐贈器官。手術當天，她突然流淚並眨眼，顯示仍有生命跡象。醫師緊急要求停止手術，卻遭負責器官捐贈的協調員強烈反對，建議繼續施用嗎啡、推進手術流程。醫師堅持不同意，最終成功說服團隊中止手術，挽救了她的生命。

根據《每日郵報》報導，當時38歲的丹奈拉．加萊戈斯（Danella Gallegos）因突發醫療事件被送入醫院，醫師診斷她無法康復，家屬在絕望中同意捐贈器官，與新墨西哥器官捐贈協會（New Mexico Donor Services）協調相關事宜。期間，家屬發現她眼中含淚，但捐贈協調員解釋這是反射動作，未被重視。

器官摘取手術前，加萊戈斯的妹妹堅稱姊姊仍有知覺，甚至見她握手移動。手術室內，醫師命令她眨眼，她竟做出回應，證明仍有生命跡象。醫師當場要求中止手術，但器官協調員堅持繼續，建議使用嗎啡等藥物以推進流程。醫師最終成功阻止手術，將加萊戈斯帶出手術室。

美國器官捐贈業務快速擴張，醫療團隊面臨在病患生命邊緣急速決策的挑戰。過去也曾有患者在器官摘取過程中出現反應的案例，引發各界對監管與患者權益的關注。

專家指出，目前系統缺乏足夠透明度，醫師多因擔心影響捐贈而不敢公開發聲。美國聯邦相關部門已加強監管，努力在救命需求與患者尊嚴間尋求平衡。

