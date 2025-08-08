為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    5分鐘內入睡不是健康表現？專家警告：身體已撐不住了

    假日補眠雖爽卻擾亂作息，專家建議固定起床時間。示意圖。（資料照）

    假日補眠雖爽卻擾亂作息，專家建議固定起床時間。示意圖。（資料照）

    2025/08/08 17:33

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕夏季高溫導致許多人夜夜難眠，日本主持人羽鳥慎一在節目中坦言，假日即使沒節目也會凌晨四點醒來，只能強迫自己再睡，疑似出現「睡眠負債」。睡眠專家梶本修身則提醒，快速入睡或假日補眠超過2小時，都是睡眠失衡的警訊，恐傷身體健康。

    根據《J-CAST》報導，節目於2025年8月5日播出當天，邀請來賓對照以下8項徵狀，檢視自身是否存在睡眠問題：

    睡眠負債8項徵兆：
    1.一上電車或巴士就想睡覺
    2.躺到床上5分鐘內就睡著
    3.半夜醒來超過2次
    4.起床4小時後就感到睏倦或疲憊
    5.假日睡眠時間比平日多出2小時以上
    6.早上起床困難，常賴床或需多次鬧鐘
    7.白天精神不濟、注意力不集中
    8.每晚睡7小時以上仍覺得睡不飽

    羽鳥慎一表示自己符合其中第二與第五項「5分鐘內就睡著」、「假日會多睡一陣子」，並解釋平日早起習慣已讓生理時鐘固定，即使放假也會在清晨4點醒來，只能強迫自己再睡一次。節目評論員玉川徹也感同身受「我假日也是硬逼自己睡」。

    梶本修身指出，許多人誤以為「秒睡」代表入睡快、睡得好，其實這是自律神經過度疲憊、無法維持清醒狀態的警訊。他進一步說明，假日若補眠2小時以上，反而會打亂生理節奏，影響之後幾日的睡眠品質，讓週一症候群更加嚴重。

    梶本修身也提醒民眾，若出現上述徵兆中的兩項以上，就可能代表身體已累積睡眠負債。與其靠補眠解決，不如每天維持穩定起床時間，避免假日過度賴床，才能真正讓身體獲得休息。梶本醫師補充，在高溫天氣下，更應注重睡眠環境，包括降溫通風、避免過度刺激，確保夜間休息不被中斷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播