5分鐘內入睡不是健康表現？專家警告：身體已撐不住了

2025/08/08 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕夏季高溫導致許多人夜夜難眠，日本主持人羽鳥慎一在節目中坦言，假日即使沒節目也會凌晨四點醒來，只能強迫自己再睡，疑似出現「睡眠負債」。睡眠專家梶本修身則提醒，快速入睡或假日補眠超過2小時，都是睡眠失衡的警訊，恐傷身體健康。

根據《J-CAST》報導，節目於2025年8月5日播出當天，邀請來賓對照以下8項徵狀，檢視自身是否存在睡眠問題：

睡眠負債8項徵兆：

1.一上電車或巴士就想睡覺

2.躺到床上5分鐘內就睡著

3.半夜醒來超過2次

4.起床4小時後就感到睏倦或疲憊

5.假日睡眠時間比平日多出2小時以上

6.早上起床困難，常賴床或需多次鬧鐘

7.白天精神不濟、注意力不集中

8.每晚睡7小時以上仍覺得睡不飽

羽鳥慎一表示自己符合其中第二與第五項「5分鐘內就睡著」、「假日會多睡一陣子」，並解釋平日早起習慣已讓生理時鐘固定，即使放假也會在清晨4點醒來，只能強迫自己再睡一次。節目評論員玉川徹也感同身受「我假日也是硬逼自己睡」。

梶本修身指出，許多人誤以為「秒睡」代表入睡快、睡得好，其實這是自律神經過度疲憊、無法維持清醒狀態的警訊。他進一步說明，假日若補眠2小時以上，反而會打亂生理節奏，影響之後幾日的睡眠品質，讓週一症候群更加嚴重。

梶本修身也提醒民眾，若出現上述徵兆中的兩項以上，就可能代表身體已累積睡眠負債。與其靠補眠解決，不如每天維持穩定起床時間，避免假日過度賴床，才能真正讓身體獲得休息。梶本醫師補充，在高溫天氣下，更應注重睡眠環境，包括降溫通風、避免過度刺激，確保夜間休息不被中斷。

