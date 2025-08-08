南韓政府8/11決定 是否開放Google地圖正常使用

南韓政府預計11日決定，是否開放Google地圖存取國內城鎮的資料，以便外國遊客查詢。示意圖。（法新社）

2025/08/08 15:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》8日報導，除了中國和北韓之外，南韓是全球少數谷歌（Google）地圖無法正常使用的國家之一，但情況可能會改變。南韓當局本月11日將決定是否批准谷歌公司的請求，將該國的詳細地圖資料匯出到海外伺服器，以便用戶查詢該國的詳細路線導航，並得出最佳出行路線。

報導指出，對於準備前往世界上科技最先進的國家之一南韓的遊客來說，在南韓城市中心地帶導航可能會令人感到意外的沮喪，因為谷歌地圖根本無法有效運作。

請繼續往下閱讀...

這場持續近20年的辯論已演變成一場更廣泛的考驗，考驗民主國家如何在數位主權與經濟開放之間取得平衡。本地行業組織警告，外國企業可能會主導市場，而支持谷歌請求的人則認為，限制措施會損害旅遊業和創新進程。

儘管谷歌在全球大部分地區的線上服務領域佔據主導地位，但南韓的數位版圖卻被本土大型入口網站Naver和即時通訊軟體業者Kakao所掌控。

這些平台提供全面的服務，包括搜尋引擎、電子郵件、新聞、即時通訊、音樂和地圖，已建構一個強大的生態系統，長期以來一直抵制外國科技的主導地位。這些公司提供精準的公共地圖數據，但根據法律要求，這些數據儲存在南韓國內伺服器。

谷歌已從一家南韓國內供應商獲得相同數據的許可，但只能用於顯示地標和本地商家等訊息，而且至關重要的是，它無法為用戶提供導航服務。谷歌表示，該公司必須透過其全球伺服器網路分發和處理這些數據，才能為全球數十億用戶（包括在國外搜尋南韓目的地的用戶）提供即時導航服務。

南韓政府一直以國家安全風險為由拒絕批准谷歌的請求。然而，谷歌辯稱，其尋求的地圖數據已經過安全審查，敏感地點已被刪除，況且同樣的數據也被南韓國內競爭對手使用。谷歌表示，如果當局要求，將對任何敏感設施的衛星影像進行模糊處理。

谷歌的請求遭到南韓業界強烈反對，代表2600家南韓本土企業的韓國空間資訊測繪協會（Kasm）報告稱，在接受調查的239家會員公司中，90％的公司表示反對，因為他們擔心這家美國科技公司會主導市場。

批評人士還警告，批准谷歌的請求可能會為其他外國公司，尤其是中國公司開創先例。據當地媒體報導，蘋果公司也已申請類似的許可。

南韓政府則提出另一種選擇，稱如果谷歌像國內競爭對手那樣建立本地數據中心，就可以取得詳細的地圖數據，儘管這仍然無法解決谷歌全球伺服器處理數據的問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法