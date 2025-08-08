為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    全球唯一！Mrbeast破4億訂閱 YouTube首面「藍鑽獎牌」曝光

    另外一張照片中，MrBeast還曬出了YouTube頒發給他的、從10萬訂閱一路到4億訂閱的7面獎牌，讓網友大開眼界。（取自MrBeast IG）

    另外一張照片中，MrBeast還曬出了YouTube頒發給他的、從10萬訂閱一路到4億訂閱的7面獎牌，讓網友大開眼界。（取自MrBeast IG）

    2025/08/08 16:00

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕YouTube史上訂閱數最高的創作者「MrBeast」（本名：Jimmy Donaldson），近期頻道突破4億人訂閱，成為全球第一位達成此壯舉的創作者。他日前也在社群媒體曬出全球唯一一座YouTube特別頒發給他的「藍鑽訂閱獎牌」，引發熱議。

    「MrBeast」在今年6月1日正式突破4億訂閱，穩坐YouTube頻道訂閱冠軍寶座，領先第二名頻道超過1億訂閱者。根據統計資料顯示，該頻道從年初的3.41億追蹤者飆升至6月1日的4億，每天平均新增約35萬到40萬名訂閱者。

    對此，YouTube執行長莫罕（Neal Mohan）特別為MrBeast親手頒發一座「藍鑽訂閱獎牌」，象徵他的創作者地位無人可敵。該獎牌採用特殊藍色材質，以「Play鍵」作為核心設計亮點，在社群上引起不少網友熱烈討論，但也有部分網友批評該獎牌設計簡陋，彷彿是「為設計而設計」。儘管如此，仍難掩MrBeast在數位娛樂時代的歷史定位。

    MrBeast的影片特色聚焦於高額獎金與極限挑戰內容，製作成本驚人。2024年，他推出的一支真人版《魷魚遊戲》影片就耗資約350萬美元（約1億445萬新台幣），其中獎金高達45.6萬美元（約1361萬新台幣），成為全球創作圈的熱門話題。

    另外一張照片中，MrBeast還曬出YouTube頒發給他的、從10萬訂閱一路到4億訂閱的7面獎牌，讓網友大開眼界。

    MrBeast在社群媒體曬出全球唯一一座YouTube特別頒發給他的「藍鑽訂閱獎牌」。（取自MrBeast IG）

    MrBeast在社群媒體曬出全球唯一一座YouTube特別頒發給他的「藍鑽訂閱獎牌」。（取自MrBeast IG）

