    國際

    索賠4.4億！《讀賣新聞》控美AI公司「搭便車」侵犯著作權

    讀賣新聞上月23日發行首相石破茂可能辭職的「號外」報紙。（美聯社）

    讀賣新聞上月23日發行首相石破茂可能辭職的「號外」報紙。（美聯社）

    2025/08/08 14:56

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本發行量最大的報業集團《讀賣新聞》向東京地方法院提出訴訟，控告美國人工智慧公司Perplexity透過AI搜尋未經授權的文章，侵犯讀賣的著作權，要求賠償21.68億日圓（約4.4億台幣）。據了解，這是日本媒體首次針對AI搜尋侵權問題提起訴訟。

    綜合《法新社》及《日經中文網》報導，訴狀指出，Perplexity於2025年2至6月獲取並複製11萬9467篇《讀賣新聞》線上文章的資訊，製作並向用戶發送包含相似文本和圖像的內容，此舉已侵犯著作權法規定的複製權和公眾傳播權，並因用戶不能訪問原始網站的「零點擊搜尋」妨礙《讀賣新聞》營運。

    AI搜尋功能透過獲取網際網路公開的內容進行摘要，並提供文章。與傳統的關鍵字搜尋相比，雖為用戶提供更高的便利性，但也被指出存在未經授權使用受著作權保護內容的風險。

    《讀賣新聞》指責Perplexity公司「搭便車」，使用新聞機構投入大量精力和資金的成果，且此舉「可能對準確的新聞報導產生負面影響……並動搖民主的基礎」。

    《讀賣新聞》在東京提起的訴訟，指稱Perplexity公司在2至6月期間「未經許可」使用約12萬篇《讀賣新聞》文章，要求賠償21.68億日圓。該公司還尋求廣告收入損失的賠償，表示Perplexity的用戶只點擊其搜尋摘要，而不點擊《讀賣新聞》網站，導致其流量減少。

    《讀賣新聞》是日本五大報章之一，每日發行量約600萬份，旗下約有2500名記者。

