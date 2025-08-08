為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國屈公病爆發防疫措施遭質疑侵權 外媒：彷彿回到新冠大爆發時期

    中國廣東省佛山市爆發屈公病疫情，圖為能夠傳播屈公病的埃及斑蚊。（法新社）

    中國廣東省佛山市爆發屈公病疫情，圖為能夠傳播屈公病的埃及斑蚊。（法新社）

    2025/08/08 14:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國南方近期爆發屈公病疫情，引發地方政府嚴格防疫措施，卻也引起民眾權益遭侵害的疑慮。廣東省湛江一名單親媽媽在社群媒體曝光，深夜有穿制服的警察及相關人員闖入其子女房間，未經同意就採集孩子血液，媽媽因夜班不在家，無法陪同。

    《衛報》報導，據中國媒體報導，事件起因是當地一戶家庭的兒童發燒，被藥局向上通報。此舉引發網路熱議，微博相關話題閱讀量高達近9000萬次，網友質疑當局行為過度監控，侵犯個人隱私。

    報導指，廣東省省長王偉中8月2日表示，將全力打贏屈公病防疫戰，強調清除積水容器、動員民眾倒掉積水、鼓勵使用蚊香、蚊帳及防蚊液等防治措施。但部分措施如藥局需回報特定退燒藥銷售情況，及對民眾健康監控等作法，讓人聯想到先前零確診政策時期的嚴格管控，民眾權益遭到侵害的聲音逐漸增多。

    目前廣東省屈公病疫情正持續升溫，起自佛山市，累計確診病例約8000例，香港亦有輸入病例。屈公病由帶有病毒的蚊子叮咬傳播，症狀包含發燒、肌肉及關節疼痛、噁心、皮疹等，雖罕見致死，但嬰幼兒、長者及慢性病患者風險較高。

    目前當地衛生部門已表示將對事件進行調查，強調尊重民眾權益與防疫的平衡。

    熱門推播