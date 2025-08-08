為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    造不出商用飛機！西方制裁重創俄航空業

    俄羅斯國營「俄羅斯航空公司」（Aeroflot）的空中巴士A321客機。（路透）

    俄羅斯國營「俄羅斯航空公司」（Aeroflot）的空中巴士A321客機。（路透）

    2025/08/08 14:44

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》8日報導，瑞士飛航情報供應商「ch-aviation」的數據顯示，由於西方國家對零件的制裁阻礙生產，加上高利率抑制投資，俄羅斯飛機製造商今年計畫交付15架商用飛機，但迄今僅交付1架。

    自2022年2月俄國入侵烏克蘭以來，西方制裁切斷俄國獲取製造飛機和零件外國管道。俄羅斯的航空公司擁有700多架飛機，主要是空中巴士和波音的機種，目前只能依靠複雜的間接進口途徑來購買關鍵零件。

    一位俄國航空業消息人士指俄國飛機製造的現況是：「沒有零件基礎，沒有技術，沒有生產設施，也沒有工程師」。他不諱言：「從零開始創造這一切，需要數年甚至數十年的時間。」

    由於俄國是世界上幅員最廣闊的國家，必須依賴商用飛機在其11個時區內進行國內貨運和客運運輸。最近發生的重大事故凸顯防止機隊規模下降的迫切需求。

    7月下旬，一架建於1976年的蘇聯時期安東諾夫An-24運輸機在俄國遠東地區墜毀，機上48人全數罹難。幾天後，國營「俄羅斯航空公司」（Aeroflot）在遭受嚴重的網路攻擊後停飛數十架航班。

    俄國航空業難以自給自足，是該國整體工業生產放緩的其中一部分。根據採購經理人指數數據，俄國7月工廠產量萎縮創下2022年3月以來的最快紀錄，工業成長持續放緩。俄國官員和企業表示，汽車產量下降、煤炭產業破產、金屬和石油產品等大宗商品出口量放緩，以及飛機製造目標未能實現等，都與高利率有關，這些因素導致經濟成長放緩。

    ch-aviation的數據顯示，2021年，俄國新增52架商用飛機，其中包括27架空中巴士、3架波音飛機及22架採用進口零件製造的蘇愷超級噴射機（Sukhoi Superjet），服務於俄航、S7、紅翼航空（Red Wings）等多家航空公司。

    數據顯示，自那時起，僅增加13架新飛機，包括12架超級噴射機，由多家俄國航空公司使用，以及一架圖波列夫（Tupolev ）圖-214飛機。圖-214是一款專為中程飛行設計的雙引擎窄體噴射機。

    俄國政府已多次修改生產目標。 2024年年中，將2024至2025年的交付目標從171架飛機下調至21架。上個月，官員表示，由於高利率導致融資成本上升並拖慢生產速度，目標將再次調整。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播