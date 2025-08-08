造不出商用飛機！西方制裁重創俄航空業

俄羅斯國營「俄羅斯航空公司」（Aeroflot）的空中巴士A321客機。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》8日報導，瑞士飛航情報供應商「ch-aviation」的數據顯示，由於西方國家對零件的制裁阻礙生產，加上高利率抑制投資，俄羅斯飛機製造商今年計畫交付15架商用飛機，但迄今僅交付1架。

自2022年2月俄國入侵烏克蘭以來，西方制裁切斷俄國獲取製造飛機和零件外國管道。俄羅斯的航空公司擁有700多架飛機，主要是空中巴士和波音的機種，目前只能依靠複雜的間接進口途徑來購買關鍵零件。

一位俄國航空業消息人士指俄國飛機製造的現況是：「沒有零件基礎，沒有技術，沒有生產設施，也沒有工程師」。他不諱言：「從零開始創造這一切，需要數年甚至數十年的時間。」

由於俄國是世界上幅員最廣闊的國家，必須依賴商用飛機在其11個時區內進行國內貨運和客運運輸。最近發生的重大事故凸顯防止機隊規模下降的迫切需求。

7月下旬，一架建於1976年的蘇聯時期安東諾夫An-24運輸機在俄國遠東地區墜毀，機上48人全數罹難。幾天後，國營「俄羅斯航空公司」（Aeroflot）在遭受嚴重的網路攻擊後停飛數十架航班。

俄國航空業難以自給自足，是該國整體工業生產放緩的其中一部分。根據採購經理人指數數據，俄國7月工廠產量萎縮創下2022年3月以來的最快紀錄，工業成長持續放緩。俄國官員和企業表示，汽車產量下降、煤炭產業破產、金屬和石油產品等大宗商品出口量放緩，以及飛機製造目標未能實現等，都與高利率有關，這些因素導致經濟成長放緩。

ch-aviation的數據顯示，2021年，俄國新增52架商用飛機，其中包括27架空中巴士、3架波音飛機及22架採用進口零件製造的蘇愷超級噴射機（Sukhoi Superjet），服務於俄航、S7、紅翼航空（Red Wings）等多家航空公司。

數據顯示，自那時起，僅增加13架新飛機，包括12架超級噴射機，由多家俄國航空公司使用，以及一架圖波列夫（Tupolev ）圖-214飛機。圖-214是一款專為中程飛行設計的雙引擎窄體噴射機。

俄國政府已多次修改生產目標。 2024年年中，將2024至2025年的交付目標從171架飛機下調至21架。上個月，官員表示，由於高利率導致融資成本上升並拖慢生產速度，目標將再次調整。

