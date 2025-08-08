日本自民黨召開兩院議員總會 石破茂去留再成焦點

日本自民黨今天下午召開「兩院議員總會」，檢討參院大選及未來黨的運作，預料會中將會追究總裁石破茂（中）的敗選責任。（彭博）

2025/08/08 14:51

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本自民黨今天下午召開「兩院議員總會」，檢討參院大選及未來黨的運作，預料會中將會追究總裁石破茂的敗選責任。石破在會議開頭的致詞中提及日美關稅、農業政策及防災等事項，強調「繼續承擔對國家的責任」，並無下台的意向，會議預定至傍晚結束，結果如何備受關注。

自民黨在參院大敗後於上月28日召開兩院議員懇談會，會議長達4個半小時，會中有64位黨籍議員發言，其中有30多人明確主張要求石破下台為敗選負責，支持石破留任的僅有6人左右。面對黨內逼宮壓力，石破仍堅持留任。

請繼續往下閱讀...

由於兩院議員懇談會不具議決權力，流於「放砲大會」黨內反石破勢力進一步在檯面下串連，計畫提案召開具有議決權力的兩院議員總會，不過在提案送出前，幹事長森山裕搶先一步，由黨中央主動召開總會，降低議員串連力道，試圖讓這波逼宮熱度降溫。

由於日本將於明天進入盂蘭盆節假期，很多議員必須返鄉參與地方活動，今天到場人數可能會受到影響。

讀賣新聞報導，對於石破擅自決定將重新評估企業和團體的政治獻金，自民黨內部的反對聲浪日益高漲。尤其是石破接受立憲民主黨的提案，未經黨內討論就改變政策相當不滿。

兩院議員總會雖有議決權力，但也只能以勸告方式要求石破辭去總裁職務，若要對石破進行實質的罷免，即要求提早進行總裁選舉，必須有黨籍國會議員和都道府縣黨部代表總數過半連署，但目前這項連署行動似乎進展得並不順利。

今天會議是由兩院議員總會長有村治子主持，幹事長森山裕在開頭致辭中表示，將於本月底前提出參院大選的檢討報告書。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法