為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本自民黨召開兩院議員總會 石破茂去留再成焦點

    日本自民黨今天下午召開「兩院議員總會」，檢討參院大選及未來黨的運作，預料會中將會追究總裁石破茂（中）的敗選責任。（彭博）

    日本自民黨今天下午召開「兩院議員總會」，檢討參院大選及未來黨的運作，預料會中將會追究總裁石破茂（中）的敗選責任。（彭博）

    2025/08/08 14:51

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本自民黨今天下午召開「兩院議員總會」，檢討參院大選及未來黨的運作，預料會中將會追究總裁石破茂的敗選責任。石破在會議開頭的致詞中提及日美關稅、農業政策及防災等事項，強調「繼續承擔對國家的責任」，並無下台的意向，會議預定至傍晚結束，結果如何備受關注。

    自民黨在參院大敗後於上月28日召開兩院議員懇談會，會議長達4個半小時，會中有64位黨籍議員發言，其中有30多人明確主張要求石破下台為敗選負責，支持石破留任的僅有6人左右。面對黨內逼宮壓力，石破仍堅持留任。

    由於兩院議員懇談會不具議決權力，流於「放砲大會」黨內反石破勢力進一步在檯面下串連，計畫提案召開具有議決權力的兩院議員總會，不過在提案送出前，幹事長森山裕搶先一步，由黨中央主動召開總會，降低議員串連力道，試圖讓這波逼宮熱度降溫。

    由於日本將於明天進入盂蘭盆節假期，很多議員必須返鄉參與地方活動，今天到場人數可能會受到影響。

    讀賣新聞報導，對於石破擅自決定將重新評估企業和團體的政治獻金，自民黨內部的反對聲浪日益高漲。尤其是石破接受立憲民主黨的提案，未經黨內討論就改變政策相當不滿。

    兩院議員總會雖有議決權力，但也只能以勸告方式要求石破辭去總裁職務，若要對石破進行實質的罷免，即要求提早進行總裁選舉，必須有黨籍國會議員和都道府縣黨部代表總數過半連署，但目前這項連署行動似乎進展得並不順利。

    今天會議是由兩院議員總會長有村治子主持，幹事長森山裕在開頭致辭中表示，將於本月底前提出參院大選的檢討報告書。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播