以色列通過加薩軍事接管案 終極目標轉交阿拉伯新政權

以色列軍方表示已控制加薩約75%的地區。圖為集結在加薩的以軍部隊。從加薩市向南延伸至汗尤尼斯的沿海地帶，是目前以軍掌控之外的主要區域。（美聯社）

2025/08/08 14:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡的安全內閣於8日凌晨正式批准一項逐步軍事接管加薩全境的高風險計畫。此舉與軍方建議相悖，將這場已持續近兩年的戰爭推向未知領域，也實現了納坦雅胡在會前受訪時所稱「徹底摧毀哈瑪斯」的意圖。

根據《紐約時報》報導，該計畫旨在取得對哈瑪斯（Hamas）的決定性勝利。內閣同時批准終戰五原則，包含解除哈瑪斯武裝、歸還全數人質、加薩非軍事化、以色列安全控制權，以及建立一個不包含哈瑪斯與巴勒斯坦自治政府的替代文人管理機構。

納坦雅胡在內閣會議前曾表示，以色列無意長期占領加薩，而是想建立一個「安全緩衝區」，最終將行政管理權交給對以色列友好的阿拉伯勢力。

此決策的背景是上月停火談判破裂。部分分析人士認為，新攻勢計畫可能是一種威脅手段，旨在迫使哈瑪斯讓步。然而，此舉恐將加劇以色列在國際上的孤立，其西方盟國持續呼籲結束戰爭並允許更多人道援助進入。

與此同時，以色列國內反對聲浪亦十分強烈。遭哈瑪斯挾持的人質家屬發動大規模抗議，擔憂軍事升級將導致他們的親人陷入更危險的境遇。

以色列軍方稱已控制加薩約75%的地區。據信，以哈戰爭已在加薩地區造成超過6100人喪生，絕大多數人口流離失所，並陷入嚴重的糧食危機。

