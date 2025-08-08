決心脫北！北韓男綁保麗龍 漂流10小時被南韓軍方救起
一名北韓男子於上月30日晚間從漢江水域游入南韓，歷經約10小時追蹤後，南韓軍方成功將其救起。圖為漢江。（法新社）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部證實，一名北韓男子於上月30日晚間從漢江水域游入南韓，歷經約10小時追蹤後，南韓軍方成功將其救起。該男子已表明脫北意願，目前正接受南韓政府的聯合調查，若脫北意圖獲確認，將依法獲得安置與協助。
根據《韓聯社》報導，南韓軍方昨（7）日表示，於7月30日夜間透過監視設備，首次在漢江中立水域北方發現這名身上綁有保麗龍的可疑男子。軍方隨即展開約10小時的監控與追蹤，直至31日凌晨4時許，該男子游至中立水域南方，南韓海軍陸戰隊隨即動用沿岸巡邏艇將人救起，當時水深達11公尺，正處於退潮回漲時段。
報導指出，該男子在被發現時揮手求救，軍方呼叫對方「這裡是大韓民國海軍，是否有脫北意願？」對方回應確認後，軍方便將其帶走並移交給相關機關處理，相關訊息也已通報聯合國軍司令部。
目前南韓政府正對此人進行身分與背景調查，若最終確認其脫北意圖，將依照北韓離脫居民的相關規定提供安置與支援。
據了解，事件發生時北韓軍方未有異常舉動。南韓軍方表示，對此次行動中有功的部隊與人員，將予以表揚與獎勵。
這起事件是自李在明政府6月上任以來，第2起北韓人民成功脫北的案例。先前在7月3日，曾有一名男子越過中西部前線軍事分界線（MDL）進入南韓，成為該政府首例脫北事件。
