為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    決心脫北！北韓男綁保麗龍 漂流10小時被南韓軍方救起

    一名北韓男子於上月30日晚間從漢江水域游入南韓，歷經約10小時追蹤後，南韓軍方成功將其救起。圖為漢江。（法新社）

    一名北韓男子於上月30日晚間從漢江水域游入南韓，歷經約10小時追蹤後，南韓軍方成功將其救起。圖為漢江。（法新社）

    2025/08/08 14:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部證實，一名北韓男子於上月30日晚間從漢江水域游入南韓，歷經約10小時追蹤後，南韓軍方成功將其救起。該男子已表明脫北意願，目前正接受南韓政府的聯合調查，若脫北意圖獲確認，將依法獲得安置與協助。

    根據《韓聯社》報導，南韓軍方昨（7）日表示，於7月30日夜間透過監視設備，首次在漢江中立水域北方發現這名身上綁有保麗龍的可疑男子。軍方隨即展開約10小時的監控與追蹤，直至31日凌晨4時許，該男子游至中立水域南方，南韓海軍陸戰隊隨即動用沿岸巡邏艇將人救起，當時水深達11公尺，正處於退潮回漲時段。

    報導指出，該男子在被發現時揮手求救，軍方呼叫對方「這裡是大韓民國海軍，是否有脫北意願？」對方回應確認後，軍方便將其帶走並移交給相關機關處理，相關訊息也已通報聯合國軍司令部。

    目前南韓政府正對此人進行身分與背景調查，若最終確認其脫北意圖，將依照北韓離脫居民的相關規定提供安置與支援。

    據了解，事件發生時北韓軍方未有異常舉動。南韓軍方表示，對此次行動中有功的部隊與人員，將予以表揚與獎勵。

    這起事件是自李在明政府6月上任以來，第2起北韓人民成功脫北的案例。先前在7月3日，曾有一名男子越過中西部前線軍事分界線（MDL）進入南韓，成為該政府首例脫北事件。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播