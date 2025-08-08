人類會變食蟻獸？ 新研究揭哺乳動物12度演化「長舌利爪」

一隻食蟻獸攀爬在哥斯大黎加的樹上。最新研究發現，哺乳動物自恐龍滅絕以來，已多次獨立演化出食蟻獸形態，展現出趨同演化的驚人現象。（歐新社）

2025/08/08 14:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕哺乳動物似乎對成為食蟻獸情有獨鍾。一篇發表於《演化》（Evolution）期刊的最新研究發現，自6600萬年前恐龍滅絕以來，哺乳動物已獨立演化出食蟻獸的形態至少12次，引發了一個耐人尋味的問題：人類有一天也會走上同樣的道路嗎？

英國《衛報》報導，研究主要作者、德國波昂大學的維達（Thomas Vida）因此向《科學》雜誌表示：「不知為何，生物總是持續演化成食蟻獸。」此處的「食蟻獸」，泛指所有以螞蟻和白蟻為食的哺乳動物，牠們雖親緣關係遙遠，卻都演化出長舌、缺牙與利爪等相似特徵。

這正是「趨同演化」（convergent evolution）的強力例證，意指不同物種為解決相同問題而獨立演化出相似特徵。此現象引發了一場長期的科學辯論：演化究竟是可預測的，還是隨機的？

演化生物學家莫里斯（Simon Conway Morris）主張，趨同演化證明生命演化具決定性與可預測性。理論上，若選擇壓力持續存在，部分哺乳動物，甚至可能包含人類，有朝一日也可能演化出黏性長舌。

另一位演化學巨擘古爾德（Stephen Jay Gould）則強調隕石撞擊等隨機事件的重要性，這些事件隨時可能改變演化的軌跡。因此，僅因為過去多次發生，不代表歷史必然會重演。

文章作者在總結指出，人類或許不會真的演化成食蟻獸，但我們至少可以學習牠們從不吃光整個蟻巢、讓蟻群得以重建的永續生存之道。

