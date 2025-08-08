為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    蘇丹空襲尼亞拉機場 炸毀疑似阿聯軍機、殲滅40名僱傭兵

    蘇丹空襲「快速支援部隊（RSF）」在該國達富爾控制的機場，摧毀1架疑似阿拉伯聯合大公國軍用飛機。（擷自X@Sahelintel1）

    蘇丹空襲「快速支援部隊（RSF）」在該國達富爾控制的機場，摧毀1架疑似阿拉伯聯合大公國軍用飛機。（擷自X@Sahelintel1）

    2025/08/08 14:32

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕蘇丹官員7日表示，蘇丹空襲「快速支援部隊（RSF）」在該國達富爾（Darfur）控制的機場，摧毀1架疑似阿拉伯聯合大公國軍用飛機，並炸死至少40名疑似僱傭兵。

    根據美聯社（AP）報導，蘇丹官員7日指出，6日對尼亞拉（Nyala）機場的襲擊，造成至少40名疑似來自哥倫比亞僱傭兵死亡，並摧毀阿拉伯聯合大公國向「快速支援部隊（RSF）」運送的一批武器和裝備。

    蘇丹國家電視台稱，該飛機從波斯灣（Arab Gulf）軍事基地起飛，降落在尼亞拉機場時遭蘇丹戰鬥機攻擊。該電視台指出，此次攻擊是針對外國干涉蘇丹事務的「明確訊號」和「新威懾方式」。

    阿拉伯聯合大公國外交部否認這些指控，並強調缺乏證據。該外交部主張，這些指控是蘇丹政府「用虛假訊息轉移視線」的一部分。

    哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）聲稱，已下令對僱傭兵被殺事件展開調查。

    2023年4月，蘇丹軍方與「快速支援部隊」之間持續存在的緊張關係，在首都喀土穆和其他地區爆發戰鬥，使蘇丹陷入混亂。這場戰鬥演變成一場全面內戰，造成數萬人喪生，超過1400萬人流離失所，部分地區陷入飢荒。

    這場戰爭充斥著暴行，包括大規模屠殺和性侵，國際刑事法院以戰爭罪和反人類罪調查這些罪行。

