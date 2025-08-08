為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    墨西哥非法移民酒駕撞死59歲男 美當局火速下令拘捕

    34歲墨西哥籍羅伯托赫南德茲。（圖擷取自美國國土安全部官網）

    34歲墨西哥籍羅伯托赫南德茲。（圖擷取自美國國土安全部官網）

    2025/08/08 15:47

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州59歲男子近期在自家附近路肩騎乘割草機作業時，慘遭一名疑似酒駕的墨西哥籍非法移民駕車撞擊，送醫搶救後不治身亡，對此美國國土安全部表示，移民及海關執法局（ICE）已對該名嫌犯提出聯邦拘捕令，確保他不會在地方司法程序結束後逃逸。

    綜合外媒報導，國土安全部表示，34歲墨西哥籍羅伯托赫南德茲（Roberto Romero-Hernandez）當地時間3日晚間9時許駕駛皮卡車，沿著1號公路北向行駛，行經阿沃耶爾堂區附近時，突然偏離車道衝上路肩，撞上59歲的馬多克斯（Rickey G. Maddox）所駕駛割草機。

    馬多克斯傷勢嚴重，緊急送往附近醫院因傷重宣告不治，羅伯托赫南德茲本人未受傷，事後經酒測與採集毒理檢體，警方懷疑酒駕為肇事主因。警方當場將他逮捕，並以過失殺人、首次酒後駕車、危險駕駛、無照駕駛以及車牌逾期等罪名移送，現羈押於阿沃耶爾斯教區拘留中心。

    國土安全部助理部長麥勞克林（Tricia McLaughlin）發布聲明提及，「這名非法入境者的魯莽酒駕奪走一條無辜性命，這起悲劇根本不該發生，他根本不該來到我們的國家......非法移民造成的每一場死亡皆能預防。」

    國土安全部強調，羅伯托赫南德茲的入境時間與地點仍不明，已立即啟動聯邦拘捕程序，以防他在地方案件審理結束後逃逸或重返社區。警方表示，案件仍在進一步調查中。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

