東京最低時薪上漲63日圓！創2002年以來最大漲幅

2025/08/08 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京的最低工資將再度調升。根據最新審議結果，東京都預計自今年10月起，最低時薪將從目前的1163日圓（約新台幣233元）調漲63日圓（約新台幣13元），來到1226日圓（約新台幣245元），創下2002年以來最大漲幅。

根據《NHK》報導，最低工資為企業必須依法支付給勞工的基本薪資，東京都目前已是日本全國最高。日本中央審議會日前提出將東京都最低工資調升的建議，東京勞動局於7日召開地方審議會，邀集勞資雙方代表進行討論。

會議中，勞方表示，雖然今年「春鬥」（勞資談判，通常在每年2至4月進行）中，多數企業已實施較大幅度加薪，但對無法參與協商的兼職或計時人員仍有不足，因此盼透過最低工資調升擴大受惠範圍。不過，資方則認為，對中小企業和小型業者而言，調漲最低工資將帶來不小的營運壓力。

最終，審議會表決通過由中央建議的「調漲63日圓」方案，正式向勞動局提出建議。這也是自2002年日本改採現行機制以來，單年度最大漲幅。

根據流程，新制將在完成異議處理等行政程序後，自10月3日起正式上路。

東京地方最低工資審議會會長本田敦子表示，此次決議考量到近期物價上漲、春鬥帶動薪資成長，但實質工資仍呈負成長，因此即便勞資雙方未能完全達成共識，仍做出此一決定，「我們會嚴肅看待這次未達成共識的事實」。

