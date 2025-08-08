為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    為「傑利蠑螈」鋪路？川普排除無證移民的普查令衝擊憲法

    美國總統川普下令啟動排除無證移民的新人口普查，此舉遭法律專家批評違憲，並被指意圖透過重劃選區影響未來選舉結果。（彭博資料照）

    2025/08/08 13:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普7日表示，他已下令商務部展開一項排除無證移民的新人口普查，此舉正值他與盟友向共和黨主政州施壓，要求重劃對該黨有利的國會選區地圖。

    根據《紐約時報》報導，此舉顯著偏離了憲法規定每10年舉行一次的程序，該程序傳統上計算所有居民，無論其移民身分。川普在社群媒體寫道：「非法入境我國者將不會被計入人口普查。」

    法律專家批評此舉違憲。布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）華盛頓辦公室副主席克雷頓（Kareem Crayton）表示：「這公然藐視憲法第一條要求計算美國所有人口的文本承諾，並讓人聯想起我們歷史上對奴隸與美洲原住民不計或部分計算的不光彩篇章。」

    隨著明年期中選舉逼近，共和黨試圖鞏固其在眾議院的微弱多數優勢。全國民主黨重劃選區委員會主席比索尼亞諾（John Bisognano）則抨擊川普的動機，稱其為「傑利蠑螈」（Gerrymandering）。

    此詞源於1812年麻州民主黨籍州長傑利（Elbridge Gerry）的選區劃分爭議。他為黨派利益將選區畫得狀似蠑螈（salamander），政敵遂將兩者結合，創造出「傑利蠑螈」（Gerrymandering）一詞，意指為選舉私利而進行的不公平選區劃分。

    比索尼亞諾表示，川普想要創造「只計算自己想要的人的另類現實」。克雷頓則批評川普政府嘗試破壞選舉公平，從施壓州議員劃設不公選區，到操弄人口普查，意圖排除大部分人口。

