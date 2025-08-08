為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國鄭州大旱突變暴雨！狂降「1.2個西湖」雨量 傳有人走路被沖走

    鄭州昨日暴雨來得非常急，許多路段不到半小時就出現嚴重積、淹水，嚴重地區淹水程度從大腿根部到胸部不等，不少市民直接被困在路中間。（擷取自微博）

    鄭州昨日暴雨來得非常急，許多路段不到半小時就出現嚴重積、淹水，嚴重地區淹水程度從大腿根部到胸部不等，不少市民直接被困在路中間。（擷取自微博）

    2025/08/08 12:37

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國鄭州日前才發布乾旱預警，沒想到昨（7）日突然下起大暴雨，相關部門緊急發布防汛三級應急響應，全市停班、停課、停產，降雨最大的中原區在8小時內就下了1.2個西湖水量的雨量，另外還傳出有市民遭水沖走。目前官方沒有發布傷亡通報。

    綜合中媒報導，鄭州昨日突然下起大暴雨，最嚴重的中原平均降雨量達94.7毫米，該區市政府觀測站累積降雨量達191.1毫米。按照平均降雨量計算，總接收雨量高達1800萬立方公尺，相當於360億瓶500毫升的礦泉水，也是杭州西湖儲水量的1.24倍。

    中媒指出，昨日暴雨來得非常急，許多路段不到半小時就出現嚴重積、淹水，嚴重地區淹水程度從大腿根部到胸部不等，不少市民直接被困在路中間，甚至有人被水沖走，好在遭附近民眾奮力拉住。另外，也有車輛直接在水中拋錨；許多公司建築遭到雨水倒灌，緊急拿出沙袋擋水。

    2021年，鄭州曾因暴雨造嚴重淹水，但卻沒有宣布停班、停課、停產、導致380人死亡或失蹤，也因為地鐵未停駛，而遭洪水沖入隧道，造成14死5傷悲劇。

