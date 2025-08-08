為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    人際糾紛釀殺機！美國夫婦被槍擊喪命 嫌疑人在爆炸中受重傷

    美國愛荷華州格倫伍德發生槍擊案，1對夫婦遭槍殺身亡。（美聯社）

    2025/08/08 13:03

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國當局稱，愛荷華州格倫伍德（Glenwood）發生槍擊及爆炸案，1對夫婦遭槍殺，嫌疑人則在隨後的爆炸火災中身受重傷。

    根據美聯社（AP）報導，警察6日晚間接到報告稱，格倫伍德發生槍擊案。警察趕往現場發現，2人中槍和1所房屋起火。

    警方表示，受害者在燃燒房屋外被發現，男性受害者當場死亡，女性受害者被送往內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）的醫院後去世。

    警方指出，該房屋屬於嫌疑人。槍擊事件發生後不久又發生爆炸，導致房屋發生火災。嫌疑人逃離燃燒的房屋時被捕，隨後被送往醫院。

    截至7日下午，愛荷華州刑事調查部門已確認死者身分，他們分別是38歲的布蘭登（Brandon Oman）和他35歲妻子史蒂夫（Stevie Oman）。該部門也確認嫌疑人為71歲的伯內爾（Dennis Burnell）。

    警方發布的新聞稿指出，初步調查顯示，槍擊事件起因於雙方之間的人際糾紛。 另有線上法庭文件顯示，伯內爾去年8月因騷擾1名鄰居而被判三級罪名成立，並被處以罰款。

    另外愛荷華州康瑟爾布拉夫斯（Council Bluffs）律師戴爾（Ryan Michael Dale）說，目前尚未有人聯繫他，希望他代表伯內爾參與最新一宗針對他的案件。

