美空軍將解職跨性別軍人 不給退休福利惹議

2025/08/08 13:57

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國空軍7日表示，將拒絕所有服役15至18年的跨性別軍人提前退休，並將改為在不提供退休福利情況下將他們解職。對此有跨性別軍人表示，感覺自己遭到背叛。

根據外媒報導，川普政府政策是將所有空軍跨性別成員都解職。此前五角大廈於5月初獲得最高法院批准，推動禁止所有跨性別軍人在軍隊服役禁令，幾日後國防部長赫格塞斯宣布一項政策，允許目前服役的跨性別軍人選擇自願退伍並獲得大額一次性離職補償金。

五角大廈1名官員5月時告訴記者，五角大廈認為這項政策「以尊嚴和尊重對待任何受其影響的人」。但跨性別軍人7月底告訴「Military.com」，他們發現美國空軍將跨性別軍人分離的過程充斥「非人化」或「公開的殘忍」，例如將他們的服役紀錄恢復為他們的出生性別。

代表LGBTQ+群體處理就業歧視案件的律師利里（Shannon Leary）直言，空軍新政策將面臨訴訟挑戰，新政策相當武斷和殘酷，畢竟軍人畢生致力於服務美國。

服役15年的美國空軍上士愛爾蘭（Logan Ireland），是受該政策影響空軍人員之一。他聲稱，美國空軍新政策，令他感覺自己被背叛。

