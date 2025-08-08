為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    網傳中國學生實習「打螺絲」1小時僅9元人民幣 廠方：接受不了就走

    中國出口正在放緩，國內需求持續疲弱，製造業首當其衝。示意圖。（法新社資料照）

    中國出口正在放緩，國內需求持續疲弱，製造業首當其衝。示意圖。（法新社資料照）

    2025/08/08 13:12

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國出口放緩、國內需求持續疲弱，製造業首當其衝，也影響就業。近日網路流傳一段影片顯示，中國技校學生在工廠外找尋實習機會，廠方卻喊出「9塊錢1個小時」薪水，並明講「接受不了就提著行李往前走」。

    中國官方7月製造業採購經理人指數（PMI）跌至近3個月新低，亦為連續第4個月低於象徵景氣榮枯分水嶺的50大關。專家稱初步跡象顯示，中國出口正在放緩，國內需求持續疲弱。

    臉書粉專「938集團喇低塞事業部」6日晚間PO出一段影片，只見大批中國學生推著行李箱站在路旁，1名男子則高聲宣布，「重申一遍啊！9塊啊，9塊錢一個小時！接受不了的，就提著行李往前頭走啊。」一旁還有人補充，「超過9塊的自己找老闆！」

    男子接著表示，「能接受的就進去填表。」鏡頭最後帶到工廠大門前排隊填表的漫長隊伍。影片標題則是「父母看到無奈又心疼，廠裡打螺絲9塊1小時，技校出來實習的孩子有多難？」

    「打螺絲」是2020年代在中國網路的流行用語，原指工廠流水線上重複、基礎的工作內容，後引申形容工作環境差、收入低、壓力大。本報導無法獨立核實影片的確切地點與真實性。

    按台灣銀行8日公布的牌告匯率，9元人民幣僅約新台幣37元，相當低的薪資讓網友紛紛在影片下方留言，「這樣一個月領不到10000台幣吧」、「這若在台灣，執政者會被罵死」、「9塊還算是高檔的好嗎！剛剛才看到6塊的，遲到早退還要扣一天工資」。

