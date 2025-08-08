北韓力推行動支付 專家示警：虛擬貨幣恐淪監控工具

北韓媒體聲稱，行動支付在平壤成為主流，商業服務設施已鮮少看到民眾使用現金消費。（法新社資料照）

2025/08/08 14:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於日本的北韓政權傳聲筒《北韓新報》7日報導稱，在全球普及的手機行動支付服務也在平壤成為主流，平壤的商業服務設施已鮮少看到民眾使用現金進行消費。

據《韓聯社》報導，行動支付系統在北韓被稱作「電子錢包」。消費者不僅可透過電子錢包在餐廳和商店結帳，還可以支付交通費或加值手機通話費。

請繼續往下閱讀...

與此同時，去年10月成立的「花園電子銀行」（Hwawon Bank）提供網銀服務，同時在平壤和各地主要百貨公司、醫院、藥妝店等公共場所設置自動提款機，用戶不斷增加。民眾可透過自動提款機存取款、匯款、確認餘額、為電子錢包加值等。

《韓聯社》指出，一般而言，隨著現金的使用率降低，自動提款機使用率應同步下降，但北韓的金融基礎設施落後，電子結帳系統處於過渡期，自動提款機因而發揮連結現金和虛擬貨幣的橋樑作用。

專家分析認為，北韓擴大對電子結帳的投資，是因為虛擬貨幣交易可以百分之百進行追蹤，藉此強化北韓勞動黨對經濟和社會的控制力道。

北韓行動支付系統。（朝鮮新報）

北韓花園電子銀行的自動提款機。（朝鮮新報）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法