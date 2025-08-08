不惜重本！美國懸賞5000萬美元 要逮捕委內瑞拉總統馬杜洛

美國政府將懸賞金額翻倍至5000萬美元，以逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。（路透）

2025/08/08 10:20

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國政府7日將懸賞金翻倍至5000萬美元（約台幣14.9億元），以逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。馬杜洛被指控是全球最大毒販之一，與販毒集團展開合作，向美國大量輸送摻有芬太尼的古柯鹼。

根據美聯社（AP）報導，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）7日在宣布懸賞的影片中表示，在美國總統川普領導下，馬杜洛將難逃法律制裁，為其卑鄙罪行承擔責任。

早在川普首次擔任美國總統期間，馬杜洛與幾名親密盟友2020年就被曼哈頓聯邦法院控訴，罪名包括毒品恐怖主義和共謀走私古柯鹼。當時美國懸賞1500萬美元（約台幣4.4億元）緝拿他，後來拜登政府將懸賞金額提高到2500萬美元（約台幣7.4億元）。

雖然懸賞金額高昂，馬杜洛仍然固執己見，不顧美國、歐盟和一些拉丁美洲國家政府譴責，它們譴責馬杜洛2024年連任是一場騙局，並承認他的對手才是委內瑞拉合法當選總統。

值得注意的是，上個月川普政府才與委內瑞拉達成協議，讓10名被關押在其首都加拉加斯的美國人獲釋。作為交換，委內瑞拉得以接回在川普政府移民打壓政策下被美國遣返至薩爾瓦多的大批移民。不久之後，美國改變立場，允許美國石油生產商雪佛龍（Chevron）在委內瑞拉恢復鑽探活動，此前該公司曾因美國製裁而受阻。

另外馬杜洛辦公室尚未回應美聯社置評請求。

