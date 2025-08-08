美賓州2警遭槍擊！1女子遭射身亡 嫌犯當場被擊斃

2名賓州警察在薩斯奎漢納郡遭槍擊，賓州州長夏皮羅之後會見他們。圖為夏皮羅。（美聯社）

2025/08/08 11:26

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國賓州2名警察7日上午在薩斯奎漢納郡（Susquehanna）遭槍擊，目前情況穩定。1名女子遭槍手槍擊後死亡，嫌犯之後被警方擊斃。

根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，槍手為61歲的法伊諾（Carmine Faino），他在57歲的瓦斯科（Lori Wasko）家門外開槍打死她。

趕到現場的警察遭到法伊諾伏擊，佩雷欽斯基（Joseph Perechinsky）胸部和身體中彈，詹金斯則（William Jenkins）2隻手臂中彈。

佩雷欽斯基在他人幫助下，用止血帶包紮詹金斯雙臂。其他趕赴現場的警察，將受傷的他們撤離。

警察雖試圖與法伊諾談判，但他持續構成威脅，最終特別緊急反應小組成員開槍將他擊殺。

佩雷欽斯基和詹金斯事後被送往醫院接受治療。賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）在社交媒體上說，他會見受傷警員，並稱他們是賓州最優秀警察。

夏皮羅表示，受傷警察冒著命危險保護他人安全，賓州無比感激他們的奉獻。

