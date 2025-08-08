為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美賓州2警遭槍擊！1女子遭射身亡 嫌犯當場被擊斃

    2名賓州警察在薩斯奎漢納郡遭槍擊，賓州州長夏皮羅之後會見他們。圖為夏皮羅。（美聯社）

    2名賓州警察在薩斯奎漢納郡遭槍擊，賓州州長夏皮羅之後會見他們。圖為夏皮羅。（美聯社）

    2025/08/08 11:26

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國賓州2名警察7日上午在薩斯奎漢納郡（Susquehanna）遭槍擊，目前情況穩定。1名女子遭槍手槍擊後死亡，嫌犯之後被警方擊斃。

    根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，槍手為61歲的法伊諾（Carmine Faino），他在57歲的瓦斯科（Lori Wasko）家門外開槍打死她。

    趕到現場的警察遭到法伊諾伏擊，佩雷欽斯基（Joseph Perechinsky）胸部和身體中彈，詹金斯則（William Jenkins）2隻手臂中彈。

    佩雷欽斯基在他人幫助下，用止血帶包紮詹金斯雙臂。其他趕赴現場的警察，將受傷的他們撤離。

    警察雖試圖與法伊諾談判，但他持續構成威脅，最終特別緊急反應小組成員開槍將他擊殺。

    佩雷欽斯基和詹金斯事後被送往醫院接受治療。賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）在社交媒體上說，他會見受傷警員，並稱他們是賓州最優秀警察。

    夏皮羅表示，受傷警察冒著命危險保護他人安全，賓州無比感激他們的奉獻。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播