    國際

    新納粹組織創辦人策劃攻擊變電所 判刑20年終身監管

    馬里蘭州聯邦檢方週四表示，極端新納粹組織「武器師」創辦人羅素，因共謀破壞巴爾的摩多處電力設施，被聯邦法院判處最高刑期20年徒刑，並終身接受監管。（美聯社）

    馬里蘭州聯邦檢方週四表示，極端新納粹組織「武器師」創辦人羅素，因共謀破壞巴爾的摩多處電力設施，被聯邦法院判處最高刑期20年徒刑，並終身接受監管。（美聯社）

    2025/08/08 13:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州聯邦檢方週四表示，極端新納粹組織「核武師」（Atomwaffen Division）創辦人羅素（Brandon Russell），因共謀破壞巴爾的摩多處電力設施，被聯邦法院判處最高刑期20年徒刑，並終身接受監管。

    綜合《CNN》、《路透》報導，檢方指出，來自佛州30歲羅素與卡頓斯維爾37歲女子莎拉（Sarah Beth Clendaniel）自2022年11月至2023年2月間，密謀同時以槍擊方式攻擊巴爾的摩5個變電所變壓器，企圖引發全市大規模停電，造成超過7500萬美元損失。2人在2023年2月被捕，在他們的計劃執行之前。

    莎拉已於2024年9月認罪，遭判18年徒刑。負責審理羅素案、巴爾的摩地方資深法官布里達（James Bredar）直言，羅素是整起陰謀的「幕後主謀」，提供智力支撐，推動計畫更接近實行，因此刑期須高於共犯，其目的是透過針對黑人佔大多數城市的能源基礎設施，促使社會崩潰。

    巴爾的摩是馬州人口最多、以非裔居民為主的城市，檢方認為此舉是為推動白人至上主義、加速美國社會崩解。布里達痛斥，2人企圖建立「只容許和自己外貌、思想一致人口的怪異烏托邦」，強調美國不能靠暴力推翻現有制度。

    羅素的辯護律師戈德斯坦（Ian J. Goldstein）辯稱，羅素當時住在佛州，完全沒有前往馬里蘭州的計畫，且莎拉才積極籌備槍械攻擊，危險性更高，同時也引用其家屬信件，提到羅素有服役經歷，精神健康長期受困擾，並受到家庭因素影響，不過法官最終未採信，僅建議其服刑期間接受心理治療。

    熱門推播