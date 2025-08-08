美直升機墜衝貨船釀2死 疑電塔障礙燈失靈惹禍

美國海岸防衛隊證實，1架直升機週四在密西西比河撞上1艘貨船，殘骸被藍色防水布覆蓋。（美聯社）

2025/08/08 10:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）證實，1架直升機當地時間週四（7日）在密西西比河（Mississippi River）撞上1艘貨船後全毀，機上2人不幸喪生。事件導致伊利諾州艾爾頓（Alton）附近的水上交通暫時中斷。

據《路透》報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）週四稱，初步調查顯示，輕型通用直升機MD 369墜毀前曾撞擊電纜。

美國航空監管機構聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）則表示，墜毀時機上載有2人，將由NTSB主導調查。NTSB調查員預計於週五（8日）抵達事故現場。

美國能源公司阿莫林公司（Ameren Corporation）發布聲明稱，事發當時，承包商正在維修並更換輸電線塔上的障礙燈和警示球。阿莫林公司說，「我們對今天的悲劇事件感到沉痛」，並補充將配合相關調查。

海岸防衛隊發言人林柏格（Jonathan Lindberg）指出，事發當下貨船上無人，船隻在撞擊後起火。目前消防員已將火勢撲滅。

林伯格表示，河道是農產品和其他貨物的主要運輸水道，目前199英里標誌處至201英里標誌處已關閉。他還稱，目前無法確認河道重新開放的時間。

艾爾頓位於密西西比河與伊利諾河（Illinois River）交匯處下游，水閘關閉可能導致從美國中西部農場向墨西哥灣運送糧食的貨船延誤。

美國海岸防衛隊證實，1架直升機週四在密西西比河撞上1艘貨船後全毀，機上2人不幸喪生。（路透）

