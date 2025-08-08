為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「雙普會」上演羅生門？白宮駁斥克宮：普廷須先見澤倫斯基

    2017年7月7日，在德國漢堡（Hamburg）舉行的 G20 高峰會上，美國總統川普與俄羅斯總統普廷會面。（美聯社）

    2017年7月7日，在德國漢堡（Hamburg）舉行的 G20 高峰會上，美國總統川普與俄羅斯總統普廷會面。（美聯社）

    2025/08/08 01:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕針對克里姆林宮宣稱已與美方敲定「川普普廷會」的地點一事，白宮8日出面駁斥，強調峰會尚未定案，且前提是俄羅斯總統普廷必須先與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

    美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，一名白宮官員表示，目前沒有設定任何地點，而普丁與澤倫斯基的會面，是川普與普廷舉行峰會的必要條件，但克里姆林宮至今不願對此做出承諾。

    然而，克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）7日稍早才對外宣稱，「普廷與川普的會面將在未來幾天舉行」，並表示「峰會的籌備工作已經展開」。鄂夏柯夫還透露，雖然美方特使曾提議舉行三方會談，但即將舉行的會談將僅限於川普與普廷兩人。

    這場外交羅生門的背後，是美國總統川普為俄羅斯設下的停火最後期限（8日）正步步進逼。

    烏克蘭方面則堅持其在任何和平談判中的核心地位。澤倫斯基7日在社群平台X上發文強調：「戰爭發生在歐洲，而烏克蘭是歐洲不可分割的一部分。因此，歐洲必須參與相關進程。」他表示，烏克蘭、歐洲與美國的安全官員將開會「協調我們的共同觀點」。

    川普本人對「普川會」的態度則轉趨保留。他表示自己「過去曾感到失望」，但認為普丁與澤倫斯基舉行峰會的「前景非常好」。

