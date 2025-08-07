為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    普廷遭通緝照樣出國？國際逮捕令限縮美俄峰會地點

    俄羅斯總統普廷目前遭國際刑事法院（ICC）通緝。（路透檔案照）

    2025/08/07 22:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管因涉及烏克蘭戰爭罪而面臨國際刑事法院（ICC）的逮捕令，俄羅斯總統普廷仍可能於下週出國，會晤美國總統川普。然而，這份通緝令已實質性地限縮峰會的地點選擇，也凸顯國際司法的現實困境。

    《衛報》分析指出，由於ICC的逮捕令對其125個成員國具有法律約束力，這意味著過去曾舉辦美蘇峰會的赫爾辛基（芬蘭）、日內瓦（瑞士）、維也納（奧地利）等地，如今都無法成為會談地點，因為他們有義務逮捕來訪的普廷。

    《美聯社》則深入剖析了ICC的執法困境。報導指出，該法院完全依賴成員國合作，且合作紀錄參差不齊。普廷自通緝令發布以來，已多次安全出訪非成員國（如中國），甚至連成員國蒙古也未採取逮捕行動。

    美俄中都非國際刑事法院會員國

    更複雜的是，美、俄、中三個世界主要強權都不是ICC成員國。根據《美聯社》報導，美國川普政府更曾因ICC調查美國與以色列的行為，而對其首席檢察官祭出制裁。俄羅斯也同樣拒絕承認其權威。

    ICC成員國也並非總是合作。《美聯社》舉例，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）在歡迎同樣遭通緝的以色列總理納坦雅胡時便表示，他的國家不會逮捕朋友。

    合作的罕見案例是菲律賓，該國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因違反人道罪，已遭逮捕並關押在海牙。儘管面臨執法困境，《衛報》認為，ICC的通緝令仍在國際外交上，對普廷的行動構成實質性限制與象徵性壓力。

