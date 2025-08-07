雙普要見面了！專家曝「殘酷真相」：烏戰還不會停

分析指出，美國總統川普與俄羅斯總統普廷的會談恐難快速結束烏克蘭戰爭。（路透資料照）

2025/08/07 22:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普曾表示他將致力於結束烏克蘭戰爭，且俄羅斯總統普廷也同意與其會談。然而，分析指出，由於烏俄雙方分歧巨大，這場會談不太可能快速帶來停火。

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯在今年5月至7月間應川普要求與烏克蘭進行了三輪談判，但未能使雙方更接近和平。雖然川普曾表示他「在此是為了結束戰爭」，但烏克蘭與莫斯科之間的鴻溝巨大，即使是川普居中斡旋的談判也很難彌合。

俄羅斯政治分析家斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）指出，莫斯科的核心立場保持不變：俄羅斯要求基輔投降。俄方在6月向烏克蘭提出的「最終解決方案」備忘錄中，要求承認俄羅斯對克里米亞、頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱與赫爾松地區的主權，並要求烏克蘭非軍事化、中立化與排除外國軍事涉入。

《俄羅斯全球事務》雜誌總編輯盧基揚諾夫（Fyodor Lukyanov）表示，目前川普的聲明仍僅停留在「言語層次」；然而，如果這場言語交鋒持續，川普最終可能不得不採取實際行動，這也是普廷同意會談的可能原因之一。

川普雖然曾對普廷表達不耐，但他一直不願全面譴責普廷的行為。烏克蘭方面則擔憂，2人的會談可能導致川普對普廷的要求讓步，因此要求參與任何停火談判。

烏克蘭國會議員格拉申科（Iryna Herashchenko）表示，要求烏克蘭做出領土讓步的意圖日益明顯，而缺席談判桌對基輔來說「非常危險」。烏克蘭總統澤倫斯基則表示：「烏克蘭並不害怕會談，並期待俄羅斯也能展現同樣大膽的姿態。」

