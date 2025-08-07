南極20小時超級任務！紐西蘭空軍頂酷寒摸黑飛行 救人成功

紐西蘭空軍6日提供從南極麥摩杜研究站撤離3名病患的任務過程照片。（路透）

2025/08/07 22:22

〔編譯管淑平／綜合報導〕位於南半球的南極，目前正值寒冬，紐西蘭空軍近日在南極永夜、酷寒的艱困條件下，完成一項高風險的醫療後送任務，成功從南極研究站撤離3名需要醫療的人員。

《路透》和英國《衛報》報導，紐西蘭空軍6日宣布完成這趟將近20小時的救援任務，空軍C-130J「超級大力士」運輸機，5日從麥摩杜研究站（McMurdo Station）撤離3名美國國家科學基金會研究人員，於6日清晨降落紐西蘭基督城；這3人中，1人需要緊急醫療，另外2人也有就醫必要。軍方未提供這3名患者情況或者國籍。

5日麥摩杜研究站最低達攝氏零下24度，空軍人員還得在永夜下，摸黑飛行。紐國空軍准將史考特（Andy Scott）說，穿越極端酷寒，和黑夜中在冰上降落，是空軍所能執行的「最具挑戰性的任務之一」，「由於每年這個時候，天候變化劇烈，難以精準預測，如此極端氣候條件下，對使用夜視鏡飛行極具挑戰」。

為了這趟救援任務，機組人員帶著醫官隨行，從基督城起飛，往南飛一段距離後，就再無其他機場可轉降，更增加這趟飛行的風險；運輸機抵達前，研究站人員得先在南極厚厚的冰雪中，清出簡易跑道，飛機著陸後，引擎不能停，以保持溫度，同時加油，即所謂「熱加油」，這段期間迅速將3名患者送上飛機，然後立即起飛返航。

美國駐紐西蘭代辦史威尼（Melissa Sweeney）對紐國軍方表示「深深的感謝」，讚揚這趟在地球上數一數二嚴苛環境中執行的撤離任務，「完美無瑕」，「他們的技術和準備度是真正的世界級」。

紐西蘭空軍6日提供從南極麥摩杜研究站撤離3名病患的任務過程照片。（路透）

紐西蘭空軍6日提供從南極麥摩杜研究站撤離3名病患的任務過程照片。（路透）

