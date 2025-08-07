直指釋永信敗壞教風 中國佛教協會：堅決清除害群之馬

中國佛教協會發文說，堅決擁護和支持有關部門對釋永信的依法查處，深刻汲取教訓，推進全面「從嚴治教」，堅持「以戒為師」。（擷取自中國佛教協會官網）

2025/08/07 22:08

〔中央社〕中國少林寺方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪，違反佛教戒律被逐出佛門，正接受調查。中國佛教協會今天再度發聲，指釋永信的問題為中國佛教界敲響警鐘，要堅決清除教職人員隊伍中的害群之馬，維護佛教莊嚴形象。

中國佛教協會官網今天刊文談及釋永信涉嫌刑事犯罪一事。文章稱，釋永信的所作所為，不僅葬送個人的法身慧命，且敗壞佛教教風，破壞出家人的社會形象，給佛教的健康傳承造成嚴重負面影響。

請繼續往下閱讀...

文章提到，釋永信的嚴重問題為中國全國佛教界敲響警鐘。中國佛教協會堅決擁護和支持有關部門對釋永信的依法查處，從釋永信問題中深刻汲取教訓，縱深推進全面「從嚴治教」，始終堅持「以戒為師」。

這篇文章稱，新時代以來（指中共總書記習近平2012年11月上台後），中國佛教協會深入推進全面從嚴治教，依規依戒懲戒違規犯戒教職人員，落實違規犯戒人員通報制度。然而，佛教界仍存在戒律鬆弛的狀況，佛教教職人員違規犯戒，乃至破根本戒的情況時有發生。

文章直指，如釋永信之流，對戒律毫無敬畏之心，放逸懈怠、追名逐利、貪圖享樂，肆意破戒，乃至墮入違法犯罪的深淵，既斷送個人前途，又令整個佛門蒙羞。

這篇文章提到，造成這些問題的原因，一方面是佛教團體、佛教活動場所在教職人員管理的制度、機制和具體執行方面仍存在一些漏洞、短板和弱項，佛教界內部監督機制有待進一步完善和落實；另一方面是一些佛教教職人員在佛教修行上放逸懈怠，在自我約束上放任自流，以致動搖佛教信仰、背棄出家發心、無視戒律，徹底喪失出家人應有的操守。

文章說，堅決懲戒違規犯戒教職人員，堅決清除教職人員隊伍中的害群之馬，堅定維護佛教健康肌體和清凈莊嚴形象，推動中國佛教健康傳承。

少林寺7月27日透過其管理處發布通報，指釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，「長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子」，嚴重違反佛教戒律，目前正接受多部門聯合調查。

中國佛教協會7月28日發布公告稱，該會「堅決擁護和支持」對釋永信的依法處理決定。根據有關規定，該會同意對釋永信（俗名劉應成）的戒牒予以註銷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法