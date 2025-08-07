雙普會在即 澤倫斯基申明烏俄和平三大優先

烏克蘭總統澤倫斯基接連2日與美國、北約和歐洲領袖通話，商討烏俄和平進程。（法新社）

2025/08/07 21:20

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷預計最快下週會晤商討烏俄停火，烏克蘭總統澤倫斯基也頻繁與盟國領袖溝通，強調烏國從不渴望戰爭，也會努力盡可能有成效地邁向和平，「重點在於發動這場戰爭的俄羅斯，由他們採取真正的步驟終結其侵犯」。

澤倫斯基在社群平台X寫道，繼6日與川普、歐洲領袖，以及與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特、芬蘭總統斯圖布之後，7日接續與德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏及義大利總理梅洛尼通話，「優先項目非常明確，第一，終結殺戮，俄羅斯必須同意停火；第二，推動領袖層級會談，這類會議能夠引領走向真正長久和平；第三，與美國、歐洲合作便可能實現的長期安全」。

請繼續往下閱讀...

據克里姆林宮資深幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說法，關於川普提及的三方會談，「這只是會議中美方提出的一項建議，並無進行討論，俄方對此提議完全沒有表示意見」。基輔向來主張由烏俄領袖直接會晤協調停火，但按普廷說法，雙方領袖會面應僅限於協議大致底定後出面背書，意即當前兩國在和平條件南轅北轍情況下無見面必要。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法