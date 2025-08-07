普廷：阿聯適合舉辦「雙普會」 不反對見澤倫斯基

俄羅斯總統普廷（右）在克里姆林宮與阿聯總統穆罕默德（左）握手合影。（美聯社）

2025/08/07 21:28

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕克里姆林宮今（7）日宣布，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）下週將與美國總統川普（Donald Trump）會面，儘管峰會地點尚未揭曉，但普廷今天接見外賓時指出，阿拉伯聯合大公國是適合舉辦美俄領袖峰會的地點之一，另外，他也不反對與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）見面，但前提是要「符合條件」。

天空新聞（Sky News）報導，普廷上述發言是在接待來訪的阿拉伯聯合大公國總統時說出，但目前「雙普會」的地點尚未對外宣布。

川普日前指出，普廷得與澤倫斯基見面，「雙普會」才有可能舉行，因此普廷在言談中也提及了他與澤倫斯基會面的可能性，「我說過很多次了，大體上我不反對，這是有可能的。」

但他補充說：「但這件事必須滿足某些條件，然而很不幸的，我們距離滿足這些條件還很遠。」

澤倫斯基今年5月曾拋出烏俄領導人面對面談判的提議，他邀請普廷到土耳其伊斯坦堡會面，但普廷沒有理睬。

