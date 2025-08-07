為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    島國諾魯求生「賣國籍」 半年僅批准6件不如預期

    諾魯國土面積僅21平方公里。（法新社檔案照）

    2025/08/07 20:28

    〔編譯管淑平／綜合報導〕2024年二度與台灣斷交、轉向中國的太平洋島國諾魯（Nauru），為籌措經費，因應氣候變遷對該國帶來的威脅，推出「黃金護照」計畫，向全球民眾販售該國國籍。然而，該計畫推行半年來，成效不如預期，僅6件申請案獲批准。

    《法新社》7日報導，諾魯政府自今年2月啟動「氣候韌性國籍」（climate resilience citizenship）計畫，一本「黃金護照」10萬5000美元（約新台幣312萬元），這項計畫希望第1年內賣出66本、募集逾500萬美元。

    不過，經過將近6個月後，目前僅批准6起申請案，包括2個家庭和4名個人。其中一戶家庭是住在杜拜的德國4口之家，負責該計畫的克拉克（Edward Clark）指出，這戶家庭「希望獲得第二國籍，當做因應當前全球政治動盪的備案」。

    儘管起步緩慢，諾魯總統阿丁安（David Adeang）仍保持樂觀，他7日表示，「我們歡迎這些新公民，他們的投資，將協助諾魯為下一代，打造可持續與繁榮的未來」。

    諾魯是全球國土面積最小的國家之一，總面積僅21平方公里，正深受暖化造成的海平面上升威脅，科學家預測該國最終將不得不遷移90%的人口，首波遷村行動估計就需6000萬美元經費。

    黃金護照計畫最終目標是要達到500本，為國庫挹注4300萬美元，相當於諾魯政府歲收的將近兩成。不過，這項計畫也引發可能遭濫用的疑慮，克拉克透露，已有一件申請案，因在背景調查中被查出「不利發現」而主動撤回申請。

