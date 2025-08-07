32歲辣媽產後跟風「高跟鞋挑戰」單腳踩罐突重摔⋯⋯脊椎骨折

俄羅斯32歲辣媽近來跟風拍攝「高跟鞋挑戰」，未料她一放開友人的手不到1秒，直接整個人向後摔倒，導致她當場脊椎骨折，需要養傷長達3個月以上。（圖擷取自@mariana_vasiuc IG，本報合成）

2025/08/07 21:08

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名32歲辣媽巴魯特金娜（Mariana Barutkina），近來跟風拍攝國外社群平台流行的「高跟鞋挑戰」（Stiletto Challenge），然而從她發布的影片顯示，她在挑戰期間試圖靠自己保持平衡，未料她一放開友人的手不到1秒，直接整個人向後摔倒，導致她當場脊椎骨折，需要養傷長達3個月以上。

綜合外媒報導，目前風靡各個社群平台的「高跟鞋挑戰」，是讓挑戰者穿上極細的高跟鞋後，擺出誇張動作的同時維持平衡。報導指出，這個挑戰突然在人氣網紅、大批網友之間大肆流行的原因，是因為它能重現2013年熱門歌曲《High School》的MV中，美國饒舌天后妮姬米娜（Nicki Minaj）多次穿著高跟鞋擺出各種高難度動作。

請繼續往下閱讀...

巴魯特金娜上月底決定跟風挑戰，從她分享在IG的挑戰影片顯示，穿著高跟鞋的她在友人的協助下，以單腳姿勢站在一個放在廚房流理台上的罐子，起初她的右手緊緊抓住友人，待站穩後才放開手，未料僅1秒左右，她就因重心不穩往後倒到地板上。事後她發文透露，自己因此傷勢嚴重，就醫後被診斷為脊椎壓迫性骨折。

巴魯特金娜表示，她是在產後不久進行挑戰，因為她準備開始經營部落格，沒想竟發生慘烈意外，她為此自嘲說，「諷刺、報應，或只是生活在你最意想不到的時候測試你的堅強」，也提到自己對這次挑戰「毫不後悔」，因為失敗影片讓她在網上一夕爆紅，並強調拍片期間，孩子們有保母陪伴，自己並沒有為了拍片忽視孩子安全。

不少網友雖然祝巴魯特金娜早日康復，但也紛紛抨擊她的危險行為，「令人擔憂的家庭教育」、「妳這媽媽對孩子來說完全是負面教材」、「根本是最蠢的挑戰，居然還真的有人跟風」、「都是成年人了，怎麼還覺得這種行為可愛？」、「妮姬米娜當時根本沒踩東西，她是靠著鐵柱跳舞。創意歸創意，不要拿命開玩笑！」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法