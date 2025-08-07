虎鯨的魔鬼訓練營首曝光！ 幼鯨演練「溺殺」技能還實戰驗收

虎鯨獵殺小海獅。（美聯社檔案照）

2025/08/07 19:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕虎鯨又稱「殺人鯨」，是海洋中的頂級掠食者，從大白鯊到世界最大動物藍鯨，都是牠們的獵殺對象。但是虎鯨並非天生就是「殺手」，英國廣播公司（BBC）最近推出的一部紀錄片，首度捕捉到虎鯨模擬「溺殺」獵物的訓練場景，顯示虎鯨透過世代傳承和反覆練習，學得獵食本領的文化。

科技新聞網站《Gizmodo》5日報導，BBC這部分為5集的自然紀錄片《養育》（Parenthood），拍攝團隊利用水下攝影機，在澳洲西部布雷默灣（Bremer Bay）海域，捕捉到虎鯨這種前所未見的行為。訓練由一隻虎鯨群中的雌性領袖帶領一群虎鯨進行，其中一隻虎鯨扮演獵物，在其他扮演掠食者的虎鯨包圍下，被壓入水中使其氣孔沒入水中，模擬獵殺大型鯨魚的情境。

請繼續往下閱讀...

BBC發言人向率先報導這部紀錄片的《泰晤士報》表示：「這種練習狩獵的行為，顯然是要給虎鯨家族成員看，把獵殺對象的頭部壓入水中，使其無法呼吸，這是虎鯨獵殺大型鯨魚的技巧，之前從未拍攝到這種演練獵殺的行為」。

紀錄片還呈現出，這群虎鯨在訓練後不久，成功突襲獵殺一頭藍鯨的畫面。藍鯨能在水下憋氣10到30分鐘，但是顯然在虎鯨集體合作下，仍難逃一劫。

《養育》紀錄片歷時3年拍攝，拍攝地點遍及6大洲、23個國家，3日在BBC One首播。虎鯨獵殺技巧訓練，是當中呈現的野生動物養育行為之一。導演威爾森（Jeff Wilson）表示，片中有很偉大的行為和情感、有幽默，還有讓人能懂的養育兩難，也暗藏了人類常說的「直升機父母」、「鏟雪機父母」養育模式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法