才剛換俘又被抓！ 俄軍遭爆將受傷戰俘直接送回「絞肉戰場」

近期再次被烏克蘭軍隊俘虜的兩名俄羅斯士兵沙加（上）與伊凡諾夫（下）。兩人皆在1個月前才剛於戰俘交換中被送回俄羅斯。（圖：烏克蘭「我想活下去」計畫）

2025/08/07 19:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部隊7月再次俘虜了2名俄羅斯士兵，而他們在6月才剛作為受傷戰俘被交換回俄羅斯。其中一名士兵更是「自願再次投降」，揭示了俄軍對待自家士兵的殘酷現實。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，烏克蘭的「我想活下去」（I Want to Live）計畫披露了這起事件，並指出這已非俄羅斯首次將換回的戰俘送回前線。與烏克蘭的規定不同（被俘是自願退役的理由之一），俄羅斯士兵並無此權利。

其中一名再度被俘的士兵是來自圖瓦共和國的沙加（Saktaagai Shagaa）。他於2024年12月簽約，未經任何訓練就被送往第83摩托化步兵團。2025年1月，他在對沃夫昌斯克的「絞肉式衝鋒」（meat assault）中受傷投降。

今年6月20日，沙加作為受傷戰俘被交換回俄羅斯。然而，他並未獲得治療或復健，而是被聯邦安全局（FSS）官員在莫斯科州的軍營裡關押審訊了兩週。之後，他竟被直接送回了當初被俘的同一戰線。

報導稱，由於深知自己在烏克蘭的戰俘營中生命沒有危險，沙加在7月19日選擇了第二次自願投降。從交換到再次被俘，僅僅過了不到一個月。

另一名21歲士兵伊凡諾夫（Dmitry Viktorovich Ivanov）的遭遇也如出一轍。他在去年10月首次被俘，今年6月9日被交換，同樣未經訓練就被扔回沃夫昌斯克前線，並於7月19日再次被烏克蘭俘虜。

