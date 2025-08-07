為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    戰火下的送行者 烏克蘭殯葬業者難以承受之痛

    2025年4月16日在烏克蘭蘇米1場告別儀式上，親友向在4月13日俄軍飛彈攻擊中喪命的罹難者道別。（美聯社）

    2025/08/07 19:43

    〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭東北部城市蘇米（Sumy）1家葬儀社的主管絲薇特拉娜．奧斯塔彭科（Svitlana Ostapenko），在店裡忙著為逝者的最後旅程做準備。

    進入殯葬業5年，絲薇特拉娜對屍體早已見怪不怪，但隨著愈來愈多人因戰火喪命，包括死於俄羅斯入侵的年輕人，就連絲薇特拉娜也開始難以承受。「死亡不分年齡」，絲薇特拉娜落淚說。

    烏國殯葬業者不僅得跟所有人一樣面對戰爭威脅，還要處理死於戰爭暴力的犧牲者鄰近俄國邊境的蘇米頻遭俄羅斯轟炸，俄軍甚至已將戰鬥推進到該市20公里外；絲薇特拉娜每天都要幫死者入殮，龐大工作量不僅體力難以負荷，也帶來無法排解的精神壓力。

    「不管怎麼說，我都撐下來了。反正我吃鎮定劑就是了。」絲薇特拉娜說。

    殯葬業不愁沒生意上門，但心理上卻很難過得去。今年4月13日，蘇米遭俄國發射飛彈襲擊，造成35人死亡與數十人受傷。一般居民事後可以冷對被炸毀的市容，但絲薇特拉娜等人卻不得不直視逝去的無辜生命，協助安葬一些家庭，像是1對母女、1名年輕母親及她的2名子女。

    絲薇特拉娜即便在夜裡躲俄軍空襲，也手機不離手，就怕有人需要葬儀社協助；她的同事邦達爾（Petro Bondar）則是在筆記本上記錄死者名字，以「了解這些轟炸造成多大悲痛」。邦達爾說，這些死者並非只是數字，「他們都曾是活生生、有靈魂的人。」

    刻墓碑的師傅克魯佐（Igor Kruzo）比邦達爾更了解這些戰爭亡魂，他除了將死者大名永遠留在花崗岩墓碑上，還一筆一畫勾勒出亡者的肖像─有士兵、平民、孩子，「都是當地人」，克魯佐說。

    克魯佐甚至夢過死者，看到士兵在墳頭哭泣，或是女兒的友人毫無生氣地躺在墓園走道上；但一心投入工作的克魯佐說，他從未崩潰，只是「有點麻木…我不想陷入沮喪」。

