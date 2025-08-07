為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    半年19貓溺斃運河！ 阿姆斯特丹砸350萬設「逃生梯」救命

    阿姆斯特丹頻傳貓咪不慎跌落運河喪命，市議會通過一項新提案，將設置木製逃生梯，協助牠們脫困，示意圖。（法新社）

    阿姆斯特丹頻傳貓咪不慎跌落運河喪命，市議會通過一項新提案，將設置木製逃生梯，協助牠們脫困，示意圖。（法新社）

    2025/08/07 21:42

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭阿姆斯特丹因運河風景而聞名，卻也成為當地動物的潛在危機。近期頻傳貓咪不慎跌落運河喪命。為了保護這些城市中的小動物，市議會通過一項新提案，將設置木製逃生梯，以協助牠們脫困。

    紐約郵報》報導，過去半年內已有19隻貓咪在當地運河溺斃。為防止貓咪及其他小動物誤墜運河喪命，阿姆斯特丹市議會於7月初通過一項提案，預計投入10萬歐元（約新台幣347萬元），在城市內的運河沿岸設置木製逃生梯，讓落水動物可以自行脫困。

    提出這項提案的市議員克羅姆（Judith Krom）表示，這是一項簡單的預防措施，可有效減少無辜動物喪命。她指出，市府將與動物救援單位合作，分析貓咪最常落水的區域，並優先設置逃生設備。這些設施不僅方便施工，也兼具成本效益，預計將於今年陸續完成安裝。

    貓咪資訊中心代表魯滕伯格（Maggie Ruitenberg）指出，貓咪在城市活動時，常因受驚嚇或失足跌入水中。她強調「只要有足夠的樓梯，就可以救貓咪一命」。除了阿姆斯特丹外，鄰近城市阿默斯福特也將在當地河岸設置約300個逃生設施。

