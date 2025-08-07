泰國、柬埔寨握手言和 兩國就停火協議達成九項共識

泰國副國防部長納塔蓬（左）、柬埔寨國防部長塞哈（右）與馬來西亞內政部長賽義夫丁（中）握手合影。（法新社）

2025/08/07 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨今（7）日發布聯合聲明，針對兩國之間的停火協議，達成九項共識，聲明中強調，無論發生何種狀況，兩國都不得違反協議內容。

泰柬兩國之間的邊境爭議問題在7月底升級成大規模軍事衝突，造成至少43人身亡，其後在美國、中國以及馬來西亞的介入調解下，泰柬於7月28日達成停火協議。

《法新社》報導，泰國副國防部長納塔蓬（Nattaphon Narkphanit）與柬埔寨國防部長塞哈（Tea Seiha）一同簽署聯合聲明，聲明中指出，「雙方同意停火，範圍涉及所有類型武器，也包含在所有情況、所有地區對任何一方平民與民用物體以及軍方物件的攻擊。」並強調「在任何情況下皆不得違反此協議」。

聲明中也規定，兩國應在一個月內安排另一起會面，以及雙方「為了緩和緊張局勢，皆同意杜絕散播虛假或不實資訊」。

《柬中時報》指出，泰柬今日針對9項主要停火安排達成共識，包括全面停火、當前兵力部署不變、泰柬邊界不得增派兵力、避免挑釁行為、不得以任何理由對平民和民用設施使用武力、雙方承諾遵守國際人道法、若發生衝突雙方須及時溝通、兩國邊防部隊應定期溝通以及雙方同意杜絕傳播虛假或不實資訊。

