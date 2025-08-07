為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰國、柬埔寨握手言和 兩國就停火協議達成九項共識

    泰國副國防部長納塔蓬（左）、柬埔寨國防部長塞哈（右）與馬來西亞內政部長賽義夫丁（中）握手合影。（法新社）

    泰國副國防部長納塔蓬（左）、柬埔寨國防部長塞哈（右）與馬來西亞內政部長賽義夫丁（中）握手合影。（法新社）

    2025/08/07 19:27

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨今（7）日發布聯合聲明，針對兩國之間的停火協議，達成九項共識，聲明中強調，無論發生何種狀況，兩國都不得違反協議內容。

    泰柬兩國之間的邊境爭議問題在7月底升級成大規模軍事衝突，造成至少43人身亡，其後在美國、中國以及馬來西亞的介入調解下，泰柬於7月28日達成停火協議。

    《法新社》報導，泰國副國防部長納塔蓬（Nattaphon Narkphanit）與柬埔寨國防部長塞哈（Tea Seiha）一同簽署聯合聲明，聲明中指出，「雙方同意停火，範圍涉及所有類型武器，也包含在所有情況、所有地區對任何一方平民與民用物體以及軍方物件的攻擊。」並強調「在任何情況下皆不得違反此協議」。

    聲明中也規定，兩國應在一個月內安排另一起會面，以及雙方「為了緩和緊張局勢，皆同意杜絕散播虛假或不實資訊」。

    《柬中時報》指出，泰柬今日針對9項主要停火安排達成共識，包括全面停火、當前兵力部署不變、泰柬邊界不得增派兵力、避免挑釁行為、不得以任何理由對平民和民用設施使用武力、雙方承諾遵守國際人道法、若發生衝突雙方須及時溝通、兩國邊防部隊應定期溝通以及雙方同意杜絕傳播虛假或不實資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播