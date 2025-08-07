巴拉望島夜空現「鬼火」 菲律賓譴責中國火箭殘骸威脅安全

菲國海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）5日發文貼出巴拉望島所見火球劃過夜空。（取自X平台@jaytaryela）

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓西部巴拉望島夜空4日出現「火球」，隨後爆炸、墜落，疑為中國最近一次發射「長征12號」火箭墜落的殘骸，菲律賓政府為此譴責中國的火箭發射活動，構成明確的危險和風險。

《新聞週刊》、《美聯社》報導，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）5日發表聲明指出，雖然未傳出人員傷亡或財物損害，但是疑似的中國火箭殘骸，仍對鄰近預定墜落區的「陸地、船舶、飛機、漁船以及其他航行器，構成明確的危險與風險」。安約說：「我們毫不含糊地譴責中國發射長征12號火箭，不負責任的測試行徑，引起民眾恐慌，置巴拉望居民於險境」。

安約指出，巴拉望首府公主港（Puerto Princesa）及鄰近地區居民，4日晚間聽見劇烈爆炸聲，更有人目擊「火球劃過夜空，隨後爆炸並造成地面震動」。菲國海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）也發文，貼出當時照片和影片，指巴拉望東部發生5次源自東邊的巨大爆炸聲，目視可見天空出現符合火箭排出廢氣的凝結尾跡，這些跡象都符合中國所公佈的長征12號火箭發射時程。

中國官方尚未回應，不過官媒《環球時報》6日報導，發射依照任務之設計進行，並已事先對周邊國家發出安全通知。長征12號火箭是4日晚間從海南島的商業太空發射場升空，將一批網路衛星送上預定軌道。

菲律賓太空總署指出，火箭殘骸預定墜落區是蘇祿海的兩個區域，一個在公主港外海約39公里，另一處距知名潛水景點圖巴塔哈群礁約33公里，「雖然預測不會墜入陸地或有人居住區域，但是落下的殘骸仍對航經預定墜落區的船隻、飛機、漁船和其他船艦，構成潛在風險」。

