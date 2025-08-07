為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    遭川普課50％關稅美國盟友中最高 印度總理莫迪首度公開回應

    印度總理莫迪。（路透）

    2025/08/07 19:44

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於美東時間6日簽署行政命令，宣布將對印度額外課徵25％關稅，使印度整體關稅上升至50％，引發全球供應鏈高度關注。印度總理莫迪（Narendra Modi）今天（7日）首度回應，強調印度絕不妥協。

    為懲罰印度繼續購買俄羅斯石油，間接幫助俄軍侵略烏克蘭，川普週三宣布針對進口到美國的印度商品加徵額外25％關稅，與先前公布的第一波25％合併計算後，總稅率達到50％，成為美國貿易夥伴中稅率最高的國家。新關稅將於21天後（8/28）生效，而首波25％則自8月7日實施。

    根據《路透》報導，莫迪今天出席一場舉辦在新德里（New Delhi）的公開活動時，首度對川普額外加徵的關稅發表評論，「對我們而言，農民福祉至高無上，印度政府永遠不會在農民、乳製品行業和漁民的福祉上妥協，即便我深知自己將為此付出沉重的代價。」

    據悉，印美貿易談判在進行5倫協商後宣告破局，原因是雙方對於開放印度龐大的農業及乳製品市場，以及停止從俄羅斯進口石油方面存在分歧。雖然莫迪沒有明確提到與美國貿易談判破裂的相關細節，但其言論顯然是打算站穩印度的立場。

