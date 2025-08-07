為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    火花四濺！中國比亞迪SUV被雷連劈2次 雨中驚魂畫面曝光

    一輛正在雨中緩慢行駛的比亞迪休旅車，竟遭閃電連續直擊兩次，強烈電流在車頂爆閃火花。（圖擷取自微博）

    一輛正在雨中緩慢行駛的比亞迪休旅車，竟遭閃電連續直擊兩次，強烈電流在車頂爆閃火花。（圖擷取自微博）

    2025/08/07 18:55

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一場突如其來的雷電，在中國廣西掀起網路熱議。一輛正在雨中緩慢行駛的比亞迪休旅車，竟遭閃電連續直擊兩次，強烈電流在車頂爆閃火花，畫面驚心動魄。該過程被一名民眾恰巧錄下，全程曝光後引發大量關注，所幸車內人員均安，車主稍後也親自報平安。

    根據中國《荔枝新聞》報導，事發地點為廣西北海市鐵山高速公路服務區，當時正逢雷雨交加。目擊者表示，他原本只是在車內拍攝暴雨情況，未料一旁行駛中的車輛突然遭到閃電轟頂，雷光與火花幾乎同時閃現，緊接著第二道雷又瞬間擊中，畫面震撼如電影場景。他說，當時離閃電太近了，明顯感受到震動，「那一刻真的覺得危險極了，拍完馬上離開現場。」

    從影片可見，遭雷擊的是一輛深色比亞迪SUV，雷擊後引發劇烈火花，車輛立刻停在原地，駕駛疑似因驚嚇一時無法反應。後續經當地公路單位證實，並未接獲人員傷亡或事故通報，車主則回應表示「人沒事、車也沒事，感謝大家關心。」

    專家指出，車輛外殼由金屬構成，具備導電能力，當閃電擊中時，電流會沿車體表面導向地面，類似「法拉第籠」原理，形成自然防護罩，使車內乘客不易受害。不過，雷擊仍可能損壞車輛的電子系統，影響中控、導航、感應器等功能。

    專業人員提醒，若開車途中不幸遭遇雷擊，應立即熄火、留在車內，避免觸碰金屬部位或使用電子設備，待雷雨過後再下車檢查車況，並尋求專業技師協助，避免潛在危機。

