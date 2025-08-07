婚紗照遭質疑AI合成！她嫁身高120侏儒男友 愛情故事感動百萬人

來自加拿大的亞裔女網紅安妮塔（Anita Wing Lee）與身高僅約120公分、患有侏儒症的工程師提姆（Tim Muttoo）攜手步入婚姻。（圖翻攝自臉書）

2025/08/07 19:59

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛情不設限，真誠最動人！加拿大多倫多一場婚禮近日在社群平台掀起熱烈討論，女主角是來自亞裔家庭的知名社群創作者安妮塔（Anita Wing Lee），男方則是身高僅約120公分、患有侏儒症的工程師提姆（Tim Muttoo）。這對新人無懼世俗眼光，攜手走入婚姻，感人故事一夕爆紅，連婚紗照都曾被質疑是AI合成。

綜合外媒報導，安妮塔擁有MBA高學歷，身兼企業家與社群人氣創作者，憑藉智慧與魅力在網路上吸引大批粉絲追隨。而提姆除了是工程師，更與她共同創立非營利組織「H2O4All」，致力為開發中國家提供乾淨水資源。兩人於2021年在朋友聚會中相識，提姆主動示好，卻遭婉拒，但隨著互動日益頻繁，安妮塔逐漸被提姆的真誠、細膩與責任感打動，終於在2024年接受求婚，今年6月21日攜手共度人生新章。

請繼續往下閱讀...

婚禮當天的照片上傳社群後，立即吸引破百萬次瀏覽，甚至因兩人身形落差遭質疑是AI合成。面對流言，安妮塔親自闢謠、霸氣回應：「我們的婚紗照是真實的，我們的愛更是真實。」她坦言，自己曾經也對「理想伴侶」的模樣有過掙扎，但最終明白，信仰、理解與安全感，才是一段關係最重要的核心價值。

為記錄這段不凡的情緣，兩人特別架設網站，公開交往歷程、婚禮影片與幕後花絮，盼能激勵更多人勇敢追尋心之所向。安妮塔也透過貼文鼓勵大眾：「請跳脫社會設下的愛情框架，愛的本質從不取決於外貌與身高，而是靈魂的契合與彼此的理解。」這對新人的愛情故事，令不少網友紛紛留言，「這才是愛最純粹的模樣」、「感動到哭」、「比偶像劇還動人」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法