為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓醉男「鯉魚躍龍門」險遭輾斃 竟嗆運將「不讓抽菸才跳車窗」

    南韓計程車，示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    南韓計程車，示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    2025/08/07 18:50

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川市近日發生一起離奇事故，一名男子酒後搭乘計程車途中，竟突然從敞開的車窗跳車，險些遭後方巴士輾斃。男子僥倖僅受輕傷，卻向警方聲稱「因為司機不讓抽菸才跳車」。

    綜合韓媒報導，4日晚間10時許，一名計程車司機在仁川市富平區載送一名醉酒男子準備前往烏耳島站。司機事後受訪時表示，當下他對乘客指定的目的地感到有些疑惑，因為多數商店在當時已打烊。

    儘管男子當時處於醉酒狀態，但行為談吐仍算正常。途中他突然要求在車內抽菸，起初司機拒絕，但對方持續堅持，最終司機讓步，同意他在開窗通風的情況下吸菸。

    未料事態急轉直下。男子先表示想下車，但隨即又改口說繼續前進。就在車輛即將駛入高速公路前，男子將車窗完全打開，並在計程車以時速約60公里行駛途中，突然像「鯉魚躍龍門」般從窗戶一躍而出。

    事發當時，旁側車道正有一輛巴士通過，男子險些遭撞，幸運地僅受輕傷，無生命危險。警方與救護人員趕抵現場後，男子竟反咬司機一口，聲稱跳車是因為「司機不讓抽菸」，並揚言要提告。

    警方最終認定司機並無不當行為，當場協助他返家。但司機事後坦言，整起事件讓他驚嚇過度，至今仍無法回到工作崗位，正在休養。他感嘆道：「很慶幸他沒事，但若發生重大意外，不只我，連旁邊巴士的司機都會留下難以磨滅的心理創傷。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播