    國際

    駭人！中國再傳「獻忠式攻擊」 貨車衝撞奶茶店如人間煉獄至少3死

    8月6日，中國湖南岳陽一小貨車突然沖入路邊奶茶店，撞倒數人。（網路影片截圖）

    8月6日，中國湖南岳陽一小貨車突然沖入路邊奶茶店，撞倒數人。（網路影片截圖）

    2025/08/07 17:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國社會戾氣加劇，再傳駭人聽聞的報復社會事件！湖南省岳陽市6日傍晚驚傳一輛小貨車高速衝入市區一家知名的「茶顏悅色」奶茶店，造成排隊的顧客多人死傷。網路瘋傳現場畫面慘如人間煉獄，至少有3人死亡，其中更包含兒童，但相關消息正遭中國官方全面封鎖噤聲。

    綜合中國網路訊息與港媒報導，這起事件發生在6日傍晚6點半左右，正值下班尖峰時段。一輛印有「庫迪咖啡」商標的紅色小貨車，突然失控般地高速衝上岳陽洞庭南路旁的人行道，直接撞進大排長龍的「茶顏悅色」店門口。

    網路上流出的驚悚影片顯示，小貨車車頭全毀，將整片玻璃門撞碎，多人被撞倒在地，血跡斑斑，更有人被直接捲入車底。現場尖叫聲四起，圍觀民眾驚恐地大喊：「先把裡面的人拖出來！」、「車底還有人！」場面極度混亂。

    一名當時正在店內點餐的倖存網友餘悸猶存地表示：「一聲巨響後，回頭就看到一輛貨車直衝我臉上撞過來，要不是被門擋住，我可能就沒命了。」事發後，大批公安迅速趕到，但並非優先救人，而是先用藍色帆布將現場團團圍住，封鎖消息。

    儘管官方至今未發布任何正式通報，但當地網友已在社群媒體上炸鍋，紛紛透露死傷慘況：「聽說撞了4個，死了3個」、「聽旁邊的人說死了兩個大人一個小孩」、「我媽媽的朋友被捲到車底，頭都壓扁了」、「車底就壓死兩三個...現場太恐怖了」。

    更有網友直指，這根本不是單純的交通事故，而是司機「故意撞人」的報復社會行為。近年來，隨著中國經濟衰退、社會壓力遽增，類似開車隨機衝撞人群的「獻忠」式攻擊事件頻傳，已成為中國社會一顆不定時的炸彈。

