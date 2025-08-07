遠古彗星撞擊蛛絲馬跡？ 海底彗星塵埃揭開謎題

埋藏在海底沉積物中的彗星塵埃顆粒，可能是1萬2800年前彗星撞擊地球證據。（擷自NASA）

2025/08/07 17:09

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕最近科學家發現，埋藏在海底沉積物中的彗星塵埃顆粒，可能是1萬2800年前彗星撞擊地球證據。

根據《Science Alert》報導，這項假設稱為新仙女木事件，被用來解釋地球氣候在升溫時期突然出現長達1200年的快速冷卻至近冰河期現象。該假設遭許多科學家斷然否定，因目前尚未發現相關隕石坑。

請繼續往下閱讀...

但所謂證據，可能比隕石坑小許多。南卡羅來納大學地球科學家摩爾（Christopher Moore）帶領的研究小組提出新證據，即在格陵蘭島附近巴芬灣（Baffin）發現的4個沉積物岩芯。

這些岩芯保存著數千年來層層沉積的海底沉積物。摩爾表示，團隊選擇分析巴芬灣的海洋岩芯，以確定全球數十個陸地站點報告的新仙女木撞擊替代指標，是否存在於海洋岩芯之中。

研究人員使用放射性碳定年法確定岩層年齡，然後使用單粒子電感耦合等離子體飛行時間質譜技術（SP-ICP-TOFMS），在新仙女木冷卻時期沉積的岩層中尋找彗星塵埃跡象。

分析發現一些微小金屬顆粒，其成分與彗星起源相符，包括低氧、高鎳含量的鐵，以及富含鐵和二氧化矽的微球體（microspherules）。研究人員稱，這些微球體主要由來自地球的物質組成。

摩爾說，巴芬灣岩芯新仙女木期沉積層包含多個與撞擊事件相符的證據，表明新仙女木事件確實存在。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法