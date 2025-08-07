為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遠古彗星撞擊蛛絲馬跡？ 海底彗星塵埃揭開謎題

    埋藏在海底沉積物中的彗星塵埃顆粒，可能是1萬2800年前彗星撞擊地球證據。（擷自NASA）

    埋藏在海底沉積物中的彗星塵埃顆粒，可能是1萬2800年前彗星撞擊地球證據。（擷自NASA）

    2025/08/07 17:09

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕最近科學家發現，埋藏在海底沉積物中的彗星塵埃顆粒，可能是1萬2800年前彗星撞擊地球證據。

    根據《Science Alert》報導，這項假設稱為新仙女木事件，被用來解釋地球氣候在升溫時期突然出現長達1200年的快速冷卻至近冰河期現象。該假設遭許多科學家斷然否定，因目前尚未發現相關隕石坑。

    但所謂證據，可能比隕石坑小許多。南卡羅來納大學地球科學家摩爾（Christopher Moore）帶領的研究小組提出新證據，即在格陵蘭島附近巴芬灣（Baffin）發現的4個沉積物岩芯。

    這些岩芯保存著數千年來層層沉積的海底沉積物。摩爾表示，團隊選擇分析巴芬灣的海洋岩芯，以確定全球數十個陸地站點報告的新仙女木撞擊替代指標，是否存在於海洋岩芯之中。

    研究人員使用放射性碳定年法確定岩層年齡，然後使用單粒子電感耦合等離子體飛行時間質譜技術（SP-ICP-TOFMS），在新仙女木冷卻時期沉積的岩層中尋找彗星塵埃跡象。

    分析發現一些微小金屬顆粒，其成分與彗星起源相符，包括低氧、高鎳含量的鐵，以及富含鐵和二氧化矽的微球體（microspherules）。研究人員稱，這些微球體主要由來自地球的物質組成。

    摩爾說，巴芬灣岩芯新仙女木期沉積層包含多個與撞擊事件相符的證據，表明新仙女木事件確實存在。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播