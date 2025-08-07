烏克蘭民心巨變！ 蓋洛普：7成民眾渴望談判結束戰爭

7月31日在烏克蘭克拉馬托爾斯克，當地居民看著一棟被俄羅斯空襲摧毀的住宅。（美聯社）

2025/08/07 17:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯入侵超過3年後，烏克蘭民意出現了驚人的逆轉。一份最新的蓋洛普（Gallup）民調顯示，高達7成的烏克蘭民眾認為，他們的國家應盡快尋求談判以結束戰爭，這與戰爭初期的主流民意完全相反。

美聯社報導，這份民調的發布，恰逢克里姆林宮證實，俄羅斯總統普廷與美國總統川普將在未來幾天內舉行會晤。民意的轉變，為這場潛在的元首峰會增添了複雜的背景。

根據蓋洛普在7月初進行的調查，現在僅有約4分之1的烏克蘭人，仍堅持應持續作戰直至勝利。這與2022年戰爭爆發時，有高達4分之3的民眾持此看法的狀況，形成了強烈對比。報告指出，支持繼續作戰的比例，在所有地區與人口群體中都出現了穩定下滑。

報導指出，民心轉變的背後，是戰爭帶來的殘酷代價。根據聯合國數據，自戰爭全面爆發以來，俄羅斯對烏克蘭後方城鎮的無情轟炸，已導致超過1.2萬名平民死亡。在前線，雙方更有數萬名士兵陣亡。

民調也揭示了烏克蘭民眾對其盟友態度的轉變。在過去幾年間，烏克蘭人對美國政府的支持度已從近3分之2，暴跌至僅剩16%。與此同時，對德國領導力的支持度則攀升至63%。

對於未來，多數烏克蘭人感到悲觀。僅約4分之1的民眾認為，戰事有可能在未來12個月內結束。同時，他們對於在未來10年內加入北約（NATO）或歐盟（EU）的希望，也遠低於幾年前的水平。

