北韓飆高溫女童與母「夜宿街頭」避暑遭撞亡 官方急下露宿禁令

北韓民眾在炎熱的太陽撐傘走在街道上。示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2025/08/07 17:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年全球氣溫異常偏高，南韓正面臨創紀錄的酷熱天氣，而北韓儘管氣溫略低，卻因普遍缺乏風扇、空調等設備，使得民眾紛紛夜宿街頭。然而，近日卻有一對母女在廣場睡覺時不幸被車撞死，當局隨後下令全面禁止露宿公共場所。

據《Asiapress》報導，北韓咸鏡南道咸興市一名12歲女童與母親近日因無法忍受屋內高溫，選擇夜宿咸興站前廣場，結果兩人不幸遭車撞擊身亡。事故發生後，地方政府緊急頒布禁令，明令禁止民眾於夜間在街頭或其他公共場所露宿，並規定違者將面臨為期三天的無償強迫勞動懲處。

據悉，在北韓，除了極少數特權階層與暴發戶家庭外，普遍因經濟困頓而買不起空調設施，即便擁有電扇，也常因供電不穩而無法使用。報導指出，去年起在酷暑期間，已有大量民眾被目擊在火車站、公共設施、自家屋頂甚至倉庫頂樓等處露宿。

北韓中央電視台報導指出，今年7月全國多地出現攝氏30度以上的高溫，首都平壤氣溫在7月29日更飆至36度；本（8）月4日平壤與咸興最高氣溫為33度，夜間低溫更高達23至24度，接近「熱帶夜」標準，令民眾難以入眠。

