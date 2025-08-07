為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓飆高溫女童與母「夜宿街頭」避暑遭撞亡 官方急下露宿禁令

    北韓民眾在炎熱的太陽撐傘走在街道上。示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    北韓民眾在炎熱的太陽撐傘走在街道上。示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    2025/08/07 17:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年全球氣溫異常偏高，南韓正面臨創紀錄的酷熱天氣，而北韓儘管氣溫略低，卻因普遍缺乏風扇、空調等設備，使得民眾紛紛夜宿街頭。然而，近日卻有一對母女在廣場睡覺時不幸被車撞死，當局隨後下令全面禁止露宿公共場所。

    據《Asiapress》報導，北韓咸鏡南道咸興市一名12歲女童與母親近日因無法忍受屋內高溫，選擇夜宿咸興站前廣場，結果兩人不幸遭車撞擊身亡。事故發生後，地方政府緊急頒布禁令，明令禁止民眾於夜間在街頭或其他公共場所露宿，並規定違者將面臨為期三天的無償強迫勞動懲處。

    據悉，在北韓，除了極少數特權階層與暴發戶家庭外，普遍因經濟困頓而買不起空調設施，即便擁有電扇，也常因供電不穩而無法使用。報導指出，去年起在酷暑期間，已有大量民眾被目擊在火車站、公共設施、自家屋頂甚至倉庫頂樓等處露宿。

    北韓中央電視台報導指出，今年7月全國多地出現攝氏30度以上的高溫，首都平壤氣溫在7月29日更飆至36度；本（8）月4日平壤與咸興最高氣溫為33度，夜間低溫更高達23至24度，接近「熱帶夜」標準，令民眾難以入眠。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播