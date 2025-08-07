台灣東部外海6.2地震 日本沖繩與那國島也有感
灣在今（7）日下午3時45分，東部外海發生規模6.2有感地震，最大震度3級；與此同時，日本氣象廳也觀測到同一起地震，並指出震央位於沖繩縣的與那國島外海。（圖擷取自日本氣象廳）
劉家凱／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台灣在今（7）日下午3時45分，東部外海發生規模6.2有感地震，最大震度3級。與此同時，日本氣象廳也觀測到同一起地震，並指出震央位於沖繩縣的與那國島外海，規模5.7，最大震度3，暫無海嘯風險。
日本氣象廳指出，與那國島外海在當地時間下午4時45分（台灣時間下午3時45分）發生地震，震源深度約100公里，地震規模初估為5.7，最大震度達3，震央位在北緯24.7度、東經123.0度。根據觀測資料顯示，沖繩縣石垣島、與那國島、西表島等地區，皆有觀測到震度3的搖晃。
另據台灣氣象署觀測資料，東部外海規模6.2地震震央在北緯24.48度、東經123度，也就是宜蘭縣政府東南東方128.9公里海面上，即在日本與那國島近海，地震深度88.1公里。
【震度・震源速報 2025年8月7日】— 特務機関NERV （@UN_NERV） August 7, 2025
16時45分頃、与那国島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約100km、地震の規模はM5.7と推定されています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/THn5Qpimhz
