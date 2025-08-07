為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台灣東部外海6.2地震 日本沖繩與那國島也有感

    灣在今（7）日下午3時45分，東部外海發生規模6.2有感地震，最大震度3級；與此同時，日本氣象廳也觀測到同一起地震，並指出震央位於沖繩縣的與那國島外海。（圖擷取自日本氣象廳）

    灣在今（7）日下午3時45分，東部外海發生規模6.2有感地震，最大震度3級；與此同時，日本氣象廳也觀測到同一起地震，並指出震央位於沖繩縣的與那國島外海。（圖擷取自日本氣象廳）

    2025/08/07 16:32

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣在今（7）日下午3時45分，東部外海發生規模6.2有感地震，最大震度3級。與此同時，日本氣象廳也觀測到同一起地震，並指出震央位於沖繩縣的與那國島外海，規模5.7，最大震度3，暫無海嘯風險。

    日本氣象廳指出，與那國島外海在當地時間下午4時45分（台灣時間下午3時45分）發生地震，震源深度約100公里，地震規模初估為5.7，最大震度達3，震央位在北緯24.7度、東經123.0度。根據觀測資料顯示，沖繩縣石垣島、與那國島、西表島等地區，皆有觀測到震度3的搖晃。

    另據台灣氣象署觀測資料，東部外海規模6.2地震震央在北緯24.48度、東經123度，也就是宜蘭縣政府東南東方128.9公里海面上，即在日本與那國島近海，地震深度88.1公里。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播