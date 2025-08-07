中國黑幫走私妓女賣淫 德國警方全國大掃蕩

德國警方8月6日在全國展開突襲搜捕，打擊一個涉嫌人口販運和利用中國公民非法賣淫的犯罪集團。示意圖，非該新聞事件。（美聯社檔案照）

2025/08/07 16:34

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國《黑森州廣播公司》（Hessischer Rundfunk）報導，德國警方8月6日在全國範圍內展開突襲搜捕活動，打擊一個涉嫌人口販運和利用中國女性非法賣淫的黑幫犯罪集團。

德國警方8月6日在8個邦針對涉嫌人口販運和非法賣淫而展開突襲搜查。聯邦警察局和法蘭克福檢察院稱，有近800名聯邦警察和8名稅務調查員參與了搜捕行動。在北萊茵-威斯特法倫邦、黑森邦、巴登-符騰堡邦、巴伐利亞邦、石荷邦、圖林根邦、不來梅邦和下薩克森邦，共搜查了40處住宅、商業場所以及妓院。

這次德國警方突擊搜查的背景，是針對9名涉嫌參與中國黑幫走私外國人及扣留社會保障金的嫌疑人展開調查，並針對特別嚴重的逃稅案展開調查。

德國警方這次的突擊搜查共有2名女子和1名男子分別在在北萊茵-威斯特法倫邦和巴登-符騰堡邦被捕，被捕的3人均為中國公民，年齡分別為34歲、41歲和42歲，他們涉嫌在德國各地近500個不同地點（主要在酒店房間或公寓）僱傭中國女性作為妓女提供性服務，並且沒有繳納所得稅。

根據調查，34歲的女性被告和42歲的男性被告涉嫌在2022年10月至2024年10月期間，僱用並安置了多名中國女性為妓女。另1名41歲女性被告在2024年7月擔任34歲被告的代管人員，並為她提供協助，她還被指控為34歲被告介紹嫖客、收受現金，並為警方的臨檢行動事先通報。

3名被告都知道他們僱用的中國妓女沒有德國居留許可，因此也不允許在德國工作。

在搜查過程中，調查人員發現了50多支手機和其他數據存儲設備，並繳獲了大量的名牌包包和珠寶。

